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  • Booking For Marriage At 18 Thousand Rupees, But Will Not See The Circumstances Of The Centers, 30 To 40 Thousand Rupees Spent On The Palace

सामुदायिक केंद्रों की खस्ता हालत:मैरिज के लिए 18 हजार में हाेती है बुकिंग, लेकिन केंद्रों के हालात देख नहीं आते लाेग, पैलेस पर खर्च रहे 30 से 40 हजार रुपए

अम्बाला4 घंटे पहले
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नगर निगम ने सेक्टर्स समेत विकास विहार में सामुदायिक केंद्र ताे बना दिए, लेकिन इन केंद्राें का रख-रखाव न हाेने से यह केंद्र खस्ता हालत में हैं। इंकाे चाैक के सामने बने विकास विहार सामुदायिक केंद्र का ताे इतना बुरा हाल है कि इसके दरवाजे और खिड़कियां टूटकर लटक रहे हैं। गंदगी से अंदर भी बुरा हाल है। लाेग एक गेट से दूसरे गेट से रास्ता बनाकर निकल रहे हैं।

गेट की दीवार भी टूटी पड़ी है। जब भी काेई बुकिंग करने के लिए सेंटर काे देखने के लिए आता है ताे केंद्र की हालत देखकर वापस चला जाता है। जाे बुकिंग केंद्र में 12 से 18 हजार में हाे सकती है, उसके लिए लाेगाें काे सामुदायिक केंद्राें की हालत सही नहीं हाेने से बाहर 30 से 40 हजार रुपए देकर जेब ढीली करनी पड़ती है।

निगम के रिकाॅर्ड के अनुसार विकास विहार के सामुदायिक केंद्र में किसी कार्यक्रम की अंतिम बुकिंग 2019 में हुई थी। इसके बाद काेई बुकिंग करवाने नहीं आया, जबकि सेक्टर-1, 7, 8, 9 में भी अभी काेई बुकिंग नहीं आई है। सेक्टर-10 कम्युनिटी सेंटर में आने वाली 19 नवंबर और नसीरपुर में 9 नवंबर की बुकिंग है। प्रेम नगर और जग्गी काॅलाेनी में बने सामुदायिक केंद्र का अभी कार्य चल रहा है। यह केंद्र अभी रेंट ब्रांच काे हैंडओवर नहीं हुआ है। यहां काेई बुकिंग नहीं ली जा रही।

सभी सामुदायिक केंद्र में उगी बड़ी-बड़ी झाड़ियां

सेक्टराें के कम्युनिटी सेंटर की बिल्डिंग कुछ हद तक ठीक हैं, मगर इन सेंटराें में सफाई नहीं हैं। अंदर बड़ी-बड़ी झाड़ियां उगी हैं। सेंटराें काे निगम ने कूड़ा एकत्रित करने व रेहड़ियां खड़ी करने के लिए डंपिंग जाेन बना दिया है। स्ट्रीट लाइट टूटी पड़ी हैं। सेंटराें के रख-रखाव काे लेकर काेई स्टाफ नहीं लगाया गया। दिनभर पशु अंदर घूमते रहते हैं। सेक्टर एसोसिएशन के सदस्य कई बार निगम अधिकारियों के समक्ष केंद्राें की देखरेख करने के लिए आवाज उठा चुके हैं, लेकिन निगम ने इनकी सुरक्षा काे लेकर काेई कदम नहीं उठाया।

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