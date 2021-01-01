पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

हादसा:ट्रक व बस की टक्कर में बस चालक घायल

इस्माइलाबाद2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

हरियाणा रोडवेज की बस व ट्रक की टक्कर में बस के चालक व परिचालक घायल हो गए। बस चालक बस में फंस गया। सवारियों ने चालक को बाहर निकाला। चालक-परिचालक को चौड़मस्तपुर के अस्पताल में दाखिल करवाया जहां से उन्हें अम्बाला के सिविल अस्पताल में रेफर कर दिया गया। जहां चालक की टांग का ऑप्रेशन हुआ है। पुलिस ने बस चालक की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मनदीप सिंह ने थाना में दी शिकायत में बताया कि वह हरियाणा राज्य परिवहन जींद में बतौर ड्राइवर नौकरी करता है जिसका परिचालक युद्धवीर सिंह है। 29 जनवरी को वह करीब साढ़े 4 बजे सुबह जींद से चंडीगढ़ के लिए चला था जैसे ही बस गांव ठोल से थोड़ा पीछे जमींदारा ढाबा के पास पहुंची तो एक ट्रक चालक तेज रफ्तार व लापरवाही से आया और उनकी बस में टक्कर मार दी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबडगाम में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी गिरफ्तार, DDC चुनाव जीतकर आए मेंबर्स पर हमले की फिराक में थे - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser