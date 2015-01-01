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समाज कल्याण विभाग करेगा कार्रवाई:जानकारी छिपाकर बुढ़ापा पेंशन लेने वाले 400 लाेगाें से हाेगी ब्याज समेत रिकवरी

अम्बाला2 घंटे पहले
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फाइल फोटो।
  • समाज कल्याण विभाग ने पेंशनर्स काे नाेटिस देने शुरू किए, 80 पेंशनर्स ने पैसा लौटाने में दिखाई तेजी

जानकारी छिपाकर बुढ़ापा पेंशन ले रहे लाेगाें पर जिला समाज कल्याण विभाग कार्रवाई करेगा। विभाग ने जांच कर जिले में एेसे 400 केस पकड़े हैं, जिनमें पति रिटायरमेंट के बाद सरकार से सालाना 2 लाख रुपए तक वार्षिक पेंशन ले रहा है और उनकी पत्नी भी बुढ़ापा पेंशन ले रही है। ऐसे पेंशनर्स काे विभाग ने 12 प्रतिशत ब्याज के साथ रिकवरी के नाेटिस देने शुरू कर दिए हैं।

कई पेंशनर्स काे नाेटिस मिल भी चुके हैं। ज्यादातर केस ग्रामीण इलाकाें के हैं, मगर विभाग के नाेटिस में शहरी क्षेत्र से भी कई केस सामने आ रहे हैं। अब शहरी क्षेत्र में भी विभाग जांच करने की तैयारी में है। बता दें कि जिले में कुल 1,31,107 लोग पेंशन ले रहे हैं। इनमें 78,190 लोग बुढ़ापा पेंशन ले रहे हैं।

ऐसे पकड़े गए गलत पेंशन लेने के केस

दरअसल, जनवरी 2016 में 7वां पे कमीशन लागू हाेने से रिटायर्ड कर्मचारियाें की पेंशन बढ़ी थी। कई रिटायर्ड कर्मचारियाें की पेंशन 2 लाख से ऊपर हाे गई थी। ऐसे में पेंशन बढ़ने के बाद से पेंशनर्स की पत्नी बुढ़ापा पेंशन के लिए अयाेग्य हाे गई, लेकिन इसके बाद भी कई पेंशनर्स विभाग से दाे पेंशन लेते रहे। विभाग ने सितंबर-अक्टूबर में गांव-गांव में सक्षम युवा काे सर्वे के लिए भेजा था। सक्षम युवाओं ने इन सभी पेंशनर्स की जानकारी हासिल की। इसके बाद विभाग के संज्ञान में 400 ऐसे केस आए, जाेकि सरकार से दाे पेंशन ले रहे हैं।

सरकार ने दाे नाेटिफिकेशन की थी जारी

सरकार ने जून 2011 में नाेटिफिकेशन जारी की थी कि बुढ़ापा पेंशन के लिए आवेदक की उम्र 60 साल हाेनी चाहिए। हरियाणा का स्थाई निवासी हाेना चाहिए। पति-पत्नी की सभी साधनाें से आय 50 हजार रुपए प्रति वर्ष हाेनी चाहिए। साथ ही आवेदक सरकारी या किसी अन्य संस्थान से पेंशनधारक नहीं हाेना चाहिए। दूसरा नाेटिफिकेशन सरकार ने मार्च 2012 में जारी किया था। इसमें पेंशन लगवाने के लिए पति-पत्नी की वार्षिक अाआय 50 हजार से बढ़ाकर 2 लाख कर दी गई थी।

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