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सुविधा:अलग-अलग वार्डों में कैंटोनमेंट बोर्ड लगाएगा ओपन गार्डन जिम

अम्बाला7 घंटे पहले
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  • 5.90 लाख रुपए की लागत से खरीदे जाएंगे उपकरण

लोग को फिट रखने के लिए कैंटोनमेंट बोर्ड अलग-अलग क्षेत्रों में ओपन गार्डन जिम बनाएगा। इसको लेकर बोर्ड ने तैयारी शुरू कर दी है। करीब 5.90 लाख रुपए की लागत से जिम के उपकरणों की खरीद की जाएगी। अभी अलग-अलग क्षेत्रों में ओपन जिम लगे हैं जिनका फायदा फिटनेस के शौकीन लोगों को मिल रहा है।

कैंटोनमेंट बोर्ड द्वारा पहले तोपखाना के निकट पार्क व माल रोड पर मिलिट्री अस्पताल के आउट गेट के पास ओपन जिम के लिए उपकरण लगाए गए थे। इसकी सफलता को देखते हुए स्टाफ रोड व अन्य स्थानों पर भी उपकरण लगाए गए थे। मगर बोर्ड ने अब अन्य कुछ स्थानों का भी चयन किया है जहां पर यह उपकरण लगाए जाएंगे जिससे और लोगों को सुबह-शाम व्यायाम करने से लाभ मिलेगा।

बोर्ड द्वारा ओपन जिम के लिए 5 सीटेड चेस्ट प्रेस, 5 पुल चेयर, 5 एयर स्विंग, 5 हॉर्स राइडर स्टेशन और 5 ट्रिपल ट्विस्टर की खरीद की जाएगी। इन्हें अलग-अलग वार्डों में लगाया जाएगा ताकि लोग ओपन जिम में अभ्यास कर सके। बोर्ड उपाध्यक्ष अजय बवेजा ने बताया कि नए उपकरणों की जल्द खरीद की जाएगी।

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