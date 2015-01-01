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कोविड-19:काेराेना से कैंट के 62 वर्षीय व्यक्ति की माैत, नवंबर में पहली बार 90 मरीज मिले

अम्बाला32 मिनट पहले
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फाइल फोटो।

शुक्रवार काे जिले में काेराेना से 119वीं माैत हुई। कैंट के 62 वर्षीय व्यक्ति ने दम ताेड़ दिया। व्यक्ति काे शुगर की भी बीमारी थी। इन्हें बाईपेप सपाेर्ट पर रखा गया था। वहीं, काेराेना के 90 नए पाॅजिटिव मिलने से कुल मरीजाें की संख्या 9828 पहुंच गई है। 15 मरीजाें काे डिस्चार्ज किया गया। अब एक्टिव केस बढ़कर 388 पहुंच गए हैं।

केस डबलिंग हाेने की दर 125 दिन पर बरकरार है। अम्बाला सिटी से 40, कैंट से 17, शहजादपुर व मुलाना से 7-7, बराड़ा से 6, नारायणगढ़ से 2 और चाैड़मस्तपुर से 11 मीरज मिले। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पुलिस की सहायता से सेक्टर-7 की मार्केट में काेविड-19 के नियम ताेड़ने वाले 25 से अधिक लाेगाें के चालान किए।

काेराेना केस बढ़ने पर शिक्षा विभाग ने 30 नवंबर तक सभी स्कूल बंद किए
लगातार बढ़ते काेराेना संक्रमण के मामलाें के बाद डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने 30 नवंबर तक सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूलाें काे बंद कर दिया। प्रदेशभर में कई जगहाें पर स्कूलाें में स्टाफ व विद्यार्थी काेराेना संक्रमित हाे चुके हैं। इसके बाद सरकार ने यह फैसला लिया है कि ताकि विद्यार्थियाें काे स्वस्थ रखा जा सके। विभाग ने स्कूलाें काे संक्रमण मुक्त करने के लिए अच्छे से सेनिटाइज करने के निर्देश दिए। जिला शिक्षा अधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि सभी स्कूलाें काे 30 नवंबर तक बंद कर दिया गया है।

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