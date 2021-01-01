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कार्रवाई:मोहड़ा फ्रूटी फैक्टरी के मालिकों पर हवाई फायर कर धमकाने का केस

अम्बाला3 घंटे पहले
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  • शिकायतकर्ता बाेले- फैक्टरी के सामने 4 एकड़ जमीन बेचने का दबाव बना रहे आराेपी

साइंस मार्केट निवासी विशाल जैन ने मोहड़ा में फ्रूटी फैक्टरी के मालिक शम्मी टंडन, अंजना टंडन, मैनेजर ओमपाल और अरुण पलटा के खिलाफ पड़ाव थाना में केस दर्ज कराया है। पुलिस ने जान से मारने की धमकी देने, हथियारों के साथ हमला करने और मारपीट की धारा लगाई है।

शिकायतकर्ता ने बताया कि फ्रूट फैक्टरी के सामने उसकी 4 एकड़ जमीन है जिसमें पेड़ भी लगा रखे हैं। काेराेना काल के चलते आरोपियों ने उसकी प्राॅपर्टी से नाजायज रूप से एक रास्ता बनाकर कब्जा करने की कोशिश की। कुछ समय बाद जब वे मौके पर गए तो इसका पता चला। विशाल ने बताया कि 1990 में उन्होंने जमीन ली थी और फ्रूटी फैक्टरी 1992 में लगी है। काफी समय से आरोपी उनसे जमीन मांग रहे हैं और धमकी देते आ रहे हैं।

अब 30 जनवरी को जमीन की सफाई करा रहे थे तभी दोपहर 12 बजे राजकुमार ठाकुर ने उसके पिता काे फोन कर धमकाया कि वो अपनी भूमि फ्रूटी फैक्टरी यानि शम्मी टंडन को बेच दे। जब उसके पिता ने मना किया तो 20 मिनट के बाद राजकुमार ठाकुर यूपी के रहने वाले अपने साथियों के साथ मौके पर आ गया।

आरोपी ने पिस्टल दिखाकर जमीन न बेचने पर पूरे परिवार को खत्म करके भूमि पर कब्जा करने की धमकी दी। विशाल ने बताया कि राजकुमार के साथ धमकी देने वाला दूसरा आरोपी सुभाष उर्फ भासी राणा था। दोनों आरोपियों ने जाते वक्त दो हवाई फायर भी किए। विशाल ने एक वीडियो भी पुलिस को दी है। पड़ाव थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि शिकायत के अाधार पर मामला दर्ज कर लिया है। जांच की जा रही है।

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