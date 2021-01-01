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मौसम:शीतलहर करती रहेगी परेशान, न्यूनतम पारा 4.4 डिग्री पहुंचा

अम्बाला सिटी3 घंटे पहले
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रविवार काे धूप निकलने से राहत रही। दिनभर का अधिकतम तापमान 20.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस रहा। दिन में धूप निकलने के बाद 4 बजे के बाद ठंड बढ़ गई। माैसम विभाग के अनुसार 1 फरवरी काे शीतलहर चल सकती है और आने वाली 3 और 4 फरवरी काे कुछ जगहाें पर बिजली चमकने की संभावना है, हालांकि बारिश आने की संभावना नहीं है।

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