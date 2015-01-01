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लापरवाही:कंपनी ने एच-पोल के साथ सड़क बनाई, ट्रैक्टर-ट्रॉली ट्रांसफार्मर से टकराई, डेढ़ लाख का नुकसान

अम्बाला19 मिनट पहले
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ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर से सड़क पर गिरा ट्रांसफार्मर।
  • एसडीओ ने ट्रैक्टर चालक और निर्माण एजेंसी के खिलाफ दी शिकायत

एजेंसी ने कैंट-साहा नेशनल हाईवे का निर्माण बिजली निगम के एच-पोल की जड़ तक कर दिया है। इसी वजह से एक वाहन एच-पोल से टकरा गया। इससे एच पोल का ट्रांसफार्मर नीचे गिर गया। वहीं चालक भी करंट लगने से बाल-बाल बच गया है। हादसे से ट्रांसफार्मर से जुड़े एरिया में बिजली की सप्लाई भी गुल हो गई। एरिया जेई ने बताया कि बिजली निगम के नियम के मुताबिक एच-पोल से रोड के बीच की दूरी 1.2 मीटर होनी चाहिए है।

लेकिन कैंट-साहा नेशनल हाईवे निर्माण एजेंसी ने बिजली निगम के नियमों को अनदेखा कर रोड का निर्माण कार्य ट्रांसफार्मर की जड़ तक कर दिया है। इसलिए दोपहिया और चौपहिया वाहन ट्रांसफार्मर के नजदीक से होकर गुजरते हैं। शनिवार दोपहर को भी इस वजह से हादसा हुआ।

बब्याल सब डिवीजन के एसडीओ ने अज्ञात वाहन चालक और निर्माण एजेंसी खिलाफ लापरवाही बरतने और दो लाख रुपए का नुकसान होने की शिकायत महेश नगर थाने में दी है।उधर, सीगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्रोजेक्टर मैनेजर मनेंद्र सिंह ने बताया कि हमने एच-पोल के पास बेरिकेड्स लगा रखे हैं। इसके अलावा निशान भी लगाए हुए हैं। बाकी थाने में की गई शिकायत का मामला संज्ञान में आया है।

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