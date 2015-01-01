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संक्रमित मिलने की दर दोगुना:स्वास्थ्य विभाग को चिंता; एनसीआर में कोरोना की दूसरी लहर का अम्बाला में भी असर, पॉजिटिव केसों की रफ्तार दोगुनी

अम्बाला2 घंटे पहले
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धनतेरस पर ज्यादातर लोग मास्क पहनकर बाजारों में खरीदारी करने पहुंचे।

दिल्ली एनसीआर में कोरोना की दूसरी लहर आने से अम्बाला में स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। चिंता की बड़ी वजह यह है कि अब कोरोना संक्रमित मिलने की दर पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ रही है। वीरवार को यह 4.5 फीसदी हो गई। बुधवार को लिए गए करीब 1,000 सैंपलों में से 45 पॉजिटिव मिले हैं। अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में यह दर 2 फीसदी के आसपास ही रह गई थी यानी 100 सैंपलों में से 2 ही कोरोना पॉजिटिव निकल रहे थे।

वीरवार को विभाग ने 805 लोगों के सैंपल लिए हैं। यहां बता दें कि मार्च, अप्रैल व मई में अम्बाला में कोरोना के कम केस मिले थे। उसके बाद दिल्ली से लौटने वाले लोगों से कोरोना संक्रमण बढ़ गया था। सीएमओ डॉ. कुलदीप सिंह ने कहा कि लोग मास्क, सेनेटाइजर व सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करके दूसरी लहर को न्योता दे रहे हैं। प्रशासन ने अब सख्ती बरतने को कहा है। वीरवार को भी स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम की टीमें पुलिस को लेकर निकली।

जो शोरूम संचालक बार-बार कहने के बाद भी इन नियमों की पालना नहीं करेंगे, उन्हें अनिश्चित काल के लिए सील भी किया जा सकता है। इसके अलावा महामारी एक्ट व संक्रमण फैलाने की धाराओं में केस भी दर्ज होगा। जिसमें 2 से 5 साल तक की सजा हो सकती है। इधर, नगर निगम के सेनेटरी इंस्पेक्टर सुनील दत्त की टीम ने मास्क न पहनने वाले 8 दुकानदारों के चालान काट 4 हजार रुपए जुर्माना वसूला। टीम ने पुलिस लाइन, हरी पैलेस रोड, नाहन हाउस, पुराना सेशन कोर्ट, सरकुलर रोड पर चेकिंग की।

45 केस मिले, 31 ठीक हुए

ऐसा 30 दिनों बाद हुआ है जब 40 से ज्यादा केस सामने आए। वीरवार को जो केस मिले, उनमें सबसे ज्यादा सिटी से 18 केस मिले। वहीं, कैंट से 12 मरीज, शहजादपुर से 3 मरीज, बराड़ा से 2 मरीज, चौड मस्तपुर से 6 मरीज, नारायणगढ़ से एक मरीज व मुलाना से 3 मरीज मिले हैं। हालांकि, कोरोना के मामले में राहत यह रही कि 31 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज भी कर दिया गया। जिससे इलाज की दर 97.01 प्रतिशत आ गई है। सिटी की पुरानी घास मंडी से 2, सेक्टर-1, नए विजय नगर व मतिदास नगर से एक-एक मरीज मिला। कैंट के महेश नगर से 4 मरीज मिले, शास्त्री कॉलोनी, पुरानी ट्रिब्यून कॉलोनी, बब्याल से एक-एक मरीज मिला। शहजादपुर के चांदसोली, पंजोरी, बराड़ा के हलदरी, मुलाना के बिंजलपुर व चौड मस्तपुर सीचसी के नन्यौला से एक-एक मरीज मिला।

बराड़ा के स्कूलों में पहुंचा कोरोना, शैम फोर्ड व डीएवी के टीचर्स पॉजिटिव मिले

बराड़ा सीएचसी डॉ. बीरबल ने बताया कि कस्बे में कोरोना के 13 केस मिले हैं। इनमें शैम फोर्ड व डीएवी स्कूलों के 2-2 टीचर शामिल हैं। इनके अलावा बराड़ा रेलवे स्टेशन पर 3, दहिया माजरा, विकास विहार, हरी मन्दिर, मॉडर्न कांप्लेक्स, व बराड़ा गांव में एक-एक केस शामिल है। दो दिन पहले ही सीएचसी बराड़ा में स्कूली अध्यापकों व कस्बा के लोगों के कोरोना टेस्ट किए गए थे।

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