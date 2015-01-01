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रोचक किस्सा:कांग्रेसी गामा की जीत पक्की मानकर लड्डू व ढोल मंगवा चुके थे, भाजपा के पार्षद कम होते हुए भी मैं प्रधान बन गया: निर्मल विज

अम्बाला10 मिनट पहले
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निर्मल विज (फाइल फोटो)

स्थानीय विधायक से पटरी न बैठने पर 1993 में कांग्रेस के रमेश सिंगला ने अम्बाला सिटी नगर परिषद के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। फिर शहर के बाल भवन में अध्यक्ष चुनने के लिए बैठक हुई। कांग्रेस की तरफ से राजकुमार गामा और भाजपा की तरफ से मैं (निर्मल विज) अध्यक्ष पद के उम्मीदवार था। ऐसा माना जा रहा था कि कांग्रेस ही प्रधान पद जीतेगी। यहां तक कि गामा के समर्थक लड्डू व बैंड बाजे लेकर बाहर खड़े थे। जब रिजल्ट आया तो मुझे 17 और गामा को 11 वोट पड़े थे।

कुछ दिन बाद ही तत्कालीन कांग्रेसी सीएम भजन लाल रेस्ट हाउस पहुंचे तो मैं उनका स्वागत करने के लिए पहुंचा। भजनलाल खुश होने की बजाय इस बात पर नाराज हो गए कि यहां भाजपा का प्रधान कैसे बन गया। 1994 में नगर परिषद को भंग कर दिया गया। नगर परिषद का 1995 में फिर चुनाव हुआ तो भाजपा के 12 तथा कांग्रेस के 19 पार्षद जीते। भजन लाल किसी भी हालत में मुझे अध्यक्ष नहीं बनना देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सिटी से कांग्रेस विधायक सुमेर चंद भट्ट की ड्यूटी लगाई।

भट्ट व तारा सिंह सभी 19 कांग्रेस पार्षदों को शाहबाद मारकंडेय ले गए। वहां पर मारकंडेय नदी में कांग्रेस के सभी पार्षदों को गीता पर हाथ रखकर एकजुटता की कसम खिलाई। जब चुनाव हुआ तो मुझे 19 वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 13 वोट पड़े। (उस समय एक्ट में प्रावधान था कि अगर एससी वर्ग से कोई उम्मीदवार जीतकर नहीं आएगा तो एक वाल्मीकि समुदाय के व्यक्ति को नोमिनेट किया जाएगा)। फिर मैं अध्यक्ष बन गया। जीतने के बाद जब मैंने कांग्रेस पार्षदों से कसम के बारे पूछा तो उन्होंने बताया कि हमने पार्टी को वोट देने की कसम खाई थी।

यह कसम नहीं खाई थी कि किस पार्टी को देनी है। उनकी कसम भी नहीं टूटी और मैं चुनाव जीत गया। फिर जो सब कमेटियां बनाई उसमें कांग्रेस पार्षदों को भी शामिल किया गया था। इसलिए मेरी खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं आया। इसके बाद इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की बैंक के पास जो 40 लाख की एफडी थी। उसी के सहारे सफाई कर्मियों को हर मार 7 तारीख को सैलरी दी जाती रही।

अध्यक्ष पद से लीव लेकर एमएलए का चुनाव लड़ा
2000 में विधानसभा चुनाव थे। भाजपा ने मुझे टिकट देने का वादा किया। मैंने अध्यक्ष पद से छुट्टी ली। चुनाव के लिए मेरे रिश्तेदार घर आ चुके थे। अगले दिन पता चला कि पार्टी ने वीणा छिब्बर को दे दिया है। मैं निर्दलीय लड़ा। कैंट में अनिल विज (तब विकास परिषद से चुनाव लड़ते थे) और सिटी में मुझे नारियल चुनाव चिन्ह मिला। भाजपा ने प्रचार के लिए अटल बिहारी वाजपेयी को बुलाया। मैं हार तो गया लेकिन 12 हजार वोट मिले। छिब्बर को 14,200 वोट मिले थे। फिर सीएम ओपी चौटाला के साथ मिलकर नप का 2000 में चुनाव लड़ा तो गठबंधन के 9 पार्षद बने।

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