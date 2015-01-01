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सर्वधर्म सम्मेलन:हवन में भक्ताें ने डाली आहुति, भगवान नाम किसी भी रूप में लें : बब्बू

अम्बाला2 घंटे पहले
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सम्मेलन में शामिल हुए भक्तजन।

वीरवार काे बब्याल स्थित मां कमलेश्वरी धाम श्री लखदाता लालां वाले पीर में सर्वधर्म सम्मेलन का आगाज हुआ। 4 दिवसीय इस सम्मेलन के पहले दिन ध्वजाराेहण कार्यक्रम का आयाेजन किया गया। अम्बाला ब्राह्मण सभा के प्रधान बलदेव राज भारद्वाज द्वारा ध्वजाराेहण किया गया। इस माैके पर विजय शर्मा, बलविंद्र भारद्वाज, हंसराज, आशु शर्मा, इश्वर दत्त, पंडित विष्णु शर्मा द्वारा हवन करवाया गया।

दाेपहर काे मां कमलेश्वरी धाम के संचालक सूफी संत बब्बू भक्त ने भक्ताें काे बताया कि भगवान का नाम किसी भी रूप में लिया जा सकता है। यह सर्वधर्म सम्मेलन 1989 से करवाया जा रहा है। जिसमें सभी धर्माें सिख, सनातन, क्रिश्चन, मुस्लिमों के प्रचारक पूरे भारत से यहां पहुंचते हैं। इस माैके पर गंगेशवर राणा, कृष्ण शर्मा, राजिंद्र, सतीश, सतीश, कमल जैन, विक्रांत, नरेंद्र, फिराेज, मनाेज, मधु गुप्ता, अंजू शर्मा, प्रवीण शर्मा, सुदेश शर्मा, अंजू, बिट्टू आदि उपस्थित रहे।

ये रहेंगे कार्यक्रम

  • आज दाेपहर 3 बजे कथा, शाम 6 बजे रस्म मेंहदी, शाम 8 बजे श्री कृष्ण भजन संध्या का आयाेजन।
  • 19 दिसंबर काे शबद कीर्तन जिसमें चंडीगढ़ से रागी जत्था अपनी प्रस्तुति देेंगे। दाेपहर काे कथा, शाम काे चिराग राेशन कार्यक्रम के दाैरान चादर चढ़ाई जाएगी। जिसे बाद में जेठा वीरवार के दिन ऊना स्थित पीर की दरगाह पर चढ़ा दिया जाएगा। शाम काे भंडारा व कव्वाली का कार्यक्रम हाेगा।
  • 20 दिसंबर काे विराट सर्वधर्म सम्मेलन का आयाेजन सुबह 10 बजे खुखरैन भवन में हाेगा। इस सम्मेलन में 108 महामंडलेश्वर डाॅ. स्वामी विवेकानंद महाराज, स्वामी विनय मुनि जम्मू से शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम में हरमाेहिंदर सिंह (बाेबी सिंह) समाजसेवी चीफ गेस्ट और नवनीत सूरी डिप्टी सुपरिंटेंडेंट विशिष्ट अतिथि माैजूद रहेंगे। रात 9 बजे महफिल-ए-कव्वालह का कार्यक्रम हाेगा।
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