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सुविधा:सिटी के 7 वार्डों से डोर-टू-डोर कूड़ा उठना शुरू, विधायक और निगम कमिश्नर ने वाहनों को झंडी दिखाकर की शुरुआत

अम्बाला32 मिनट पहले
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सिटी नगर निगम से वाहनाें काे झंडी दिखाकर रवाना करते विधायक व निगम कमिश्नर।

नगर निगम ने डोर-टू-डोर कचरा उठाने का काम शुक्रवार से शुरू कर दिया। कूड़ा उठाने वाले वाहनों को विधायक असीम गोयल ने झंडी दिखाकर रवाना किया। कचरा उठाने का काम पुराने वार्ड नंबर 3 और 4, नए वार्ड नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 से शुरू किया गया है। विधायक ने कहा कि पिछले कुछ समय से डोर-टू-डोर घरों से कचरा न उठने के कारण सफाई व्यवस्था में दिक्कत आई थी, लेकिन अब सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है।

दिसंबर तक हम पूरे शहर में डोर-टू-डोर कचरा प्रबंधन की दिशा में कार्य करते हुए सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम करेंगे। इस अवसर पर निगम कमिश्नर पार्थ गुप्ता, विधानसभा संयोजक संदीप सचदेवा, जिला सचिव रितेश गोयल, मंडल महामंत्री संजीव गोयल टोनी, अमन सूद, प्रीतम गिल, अश्विनी सैनी, प्रवेश वर्मा मौजूद रहे। वहीं, प्रशासन ने प्लास्टिक के वजन के बराबर चावल देने की योजना फिर शुरू की है। प्लास्टिक का कचरा लाने वाले व्यक्ति को उसी के वजन के बराबर चावल दिए जाएंगे। पहले डीसी अशोक कुमार ने यह योजना शुरू की थी।

अम्बाला सिटी से 125 टन कूड़ा उठता है हर राेज

अम्बाला सिटी एरिया से औसतन करीब 125 टन कूड़ा उठता है। कूड़ा उठाने के लिए 13 टैक्टर-ट्राॅलियां, 3 रिफ्यूज कंपेक्टर, 2 अर्थमूविंग मशीन, 200 रेहड़ी, 150 रिक्शा लगाए जाएंगे।

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