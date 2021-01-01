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असुविधा:बिजली निगम की ऑनलाइन सुविधाएं 7 फरवरी तक बंद

अम्बाला सिटी3 घंटे पहले
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  • बिल भरने की अंतिम तारीख 12 फरवरी तक बढ़ाई

बिजली उपभाेक्ता 7 फरवरी तक उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम से जुड़ी ऑनलाइन सुविधाओं काे लाभ नहीं ले पाएंगे। इन सुविधाओं में बिल भरना, नए कनेक्शन अप्लाई करना, एमसीओं, शिकायत रजिस्टर करने, बिल अमाउंट देखने व केवाईसी अपडेट शामिल है। निगम द्वारा उपभाेक्ताओं काे मैसेज भेजकर इसकी जानकारी दी जा रही है।

दरअसल, पंचकूला में यूएचबीवीएन के बिलिंग सिस्टम काे अपडेट किया जा रहा है। यह काम 7 फरवरी तक चलेगा। इस बीच उपभाेक्ता बिल का भुगतान निगम कार्यालय के काउंटर पर ही कर सकेंगे। निगम के अनुसार इस असुविधा को ध्यान में रखते हुए यदि उपभाेक्ता के बिल के भुगतान की अंतिम तिथि 30 जनवरी से 11 फरवरी के बीच है तो उसे पुनर्निर्धारित कर 12 फरवरी कर दिया गया है। बिजली निगम के एसई आरके खन्ना ने बताया कि निगम जल्द ही सिस्टम अपडेट कर ऑनलाइन सुविधा शुरू करेगा।

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