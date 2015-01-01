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कार्रवाई:बिना मास्क शाेरूम में मिले ग्राहक ताे मालिकाें से वसूला जुर्माना

अम्बाला2 घंटे पहले
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फाइल फोटो।
  • एक दिन में बिना मास्क वाले 21 लाेगाें के काटे चालान

फेस्टिवल सीजन में टूट रहे सोशल डिस्टेंस व मास्क को लेकर बरती जा रही लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा रहा है। विभाग ने सख्त रूख अपनाते हुए वीरवार को बाजारों में जाकर शोरूम चेक किए और जहां बिना मास्क 21 ग्राहक व कर्मचारी मिले ताे उसका जुर्माना शोरूम मालिक से वसूला। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अब मुहिम लगातार चलाई जाएगी। विभाग की टीम बैंकों, शोरूम व अन्य स्थानों पर सीसीटीवी फुटेज चेक करके जुर्माना वसूलेगी। यह कदम इसलिए जरूरी है कि लोग कोरोना के मामले में लापरवाही न बरतें।

वीरवार को 22 कोरोना संक्रमित मिले हैं। जिसके बाद अब जिले में कोरोना का कुल आंकड़ा 9090 हो गया है। जो नए संक्रमित मिले हैं, उनमें से सबसे ज्यादा 8 मरीज अम्बाला सिटी से मिले हैं। कैंट से 6 मरीज, नारायणगढ़ से 3 मरीज, चौड मस्तपुर से 4 मरीज, बराड़ा से एक मरीज मिला।

जिले में अब 141 एक्टिव मरीज हैं और वीरवार को 24 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज भी कर दिया गया। जिससे अब जिले में रिकवरी रेट 97.18 प्रतिशत हो गया है। जिले में कोरोना मरीजों के डबल होने की दर अभी 233 दिन है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अभी तक 1, 17,082 लोगों के सैंपल लिए गए हैंैं। जिले में मृत्यु दर अब 1.25 फीसदी हो गई है जो कि प्रदेश की दर 1.07 प्रतिशत से ज्यादा है।

इन इलाकों से मिले मरीज

वीरवार को सिटी के जग्गी गार्डन से 3 मरीज मिले। दुर्गानगर, बलदेव नगर से एक-एक मरीज मिला। वहीं, कैंट के गोबिंद नगर, चंद्रपुरी, बंगाली मोहल्ला, आनंद नगर, पंजोखरा, रेल विहार, दयाल बाग से एक-एक मरीज मिला। इसी प्रकार बराड़ा के राजोरी, शहजादपुर के राजू माजरा, नारायणगढ़ के सेक्टर-4 व खानपुर से एक एक- एक मरीज मिला।

अस्पतालों में महज 26 मरीज, 115 मरीज होम आइसोलेट

अस्पतालों में अब 26 मरीज ही एडमिट हैं जबकि 115 मरीज होम आइसोलेट हैं। अब सबसे ज्यादा 50 मरीज अम्बाला सिटी जबकि 27 मरीज अम्बाला कैंट में होम आइसोलेट हैं। इसके बाद 19 मरीज चौड़मस्तपुर में हैं। नारायणगढ़ में 7, मुलाना, बराड़ा व शहजादपुर में 4-4 मरीज हैं। होम आइसोलेशन के नोडल अधिकारी डॉ. राजेंद्र राय के मुताबिक अभी तक 6657 मरीजों को होम आइसोलेट किया गया है और 6542 अपना होम आइसोलेशन पूरा कर चुके हैं।

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