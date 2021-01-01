पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

खत्म हाेगा केस:सरकार ने 53 राेडवेज कर्मचारियों पर की एस्मा कार्रवाई के आदेश वापस लिए

अम्बाला सिटी5 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

किलाेमीटर स्कीम और राष्ट्रव्यापी हड़ताल में हिस्सा लेकर सरकार के खिलाफ विराेध जताने वाले 53 राेडवेज कर्मचारियाें पर एस्मा कार्रवाई के आदेश सरकार ने वापस ले लिए हैं। अब इन कर्मचारियाें पर एस्मा का मुकदमा खत्म हाेगा। 5 सितंबर 2018 में 41, 16 अक्टूबर 2018 में 11 कर्मचारियों पर पुलिस ने राेडवेज ड्यूटी इंस्पेक्टर की शिकायत पर बलदेव नगर थाना में केस दर्ज किए थे, जबकि 8-9 जनवरी 2019 काे राष्ट्रव्यापी हड़ताल में हिस्सा लेने वाले 5 कर्मचारियाें पर डीडीआर भी दर्ज हुई थी।

5 सितंबर 2018 में हुई एफआईआर में 43 कर्मचारी 5 सितंबर से 2 नवंबर, 16 अक्टूबर 2018 काे हुई एफआईआर में 16 अक्टूबर 2 नवंबर, 8-9 जनवरी काे हुई हड़ताल में शामिल हाेने वाले 5 कर्मचारी 21 अगस्त तक सस्पेंड रहे थे। बाद में काेर्ट ने ड्यूटी जाॅइन करने के आदेश दिए थे।

इन कर्मचारियों पर हुई थी कार्रवाई

राेडवेज के बलविंद्र सिंह, मनीष कुमार, शिव कुमार, जसबीर सिंह, वरिंद्र सिंह, जसकरन सिंह, सुरिंद्र कुमार, राजबीर सिंह, हरजीत सिंह, रमेश कुमार, सतनाम, गुरपाल सिंह, जसबीर सिंह, ज्ञान चंद, सवाम सिंह, नरेंद्र सिंह, रवि, गुलशन कुमार, राजेंद्र कुमार, राज सिंह, संदीप कुमार, कमल कुमार, रामप्रकाश, अनिल हुड्डा, भूपिंद्र सिंह, राकेश कुमार, बसंत सैनी, पुष्पेंद्र कुमार, विक्रम सिंह, बलवान सिंह, राजेश कुमार, अमित कुमार, रणधीर सिंह, मनप्रीत सिंह, संदीप, शीशपाल, नवनीत कुमार, जसवंत सिंह, रमन सैनी, अनिल कुमार, वेद प्रकाश, जाेगिंद्र कुमार, विजय कुमार, इंद्र सिंह बधाना, अमित, सुखबीर, शिव कुमार, राजेश, रामप्रकाश, महावीर पाई, पलविंद्र, राकेश, विनाेद 52 कर्मचारियाें समेत 53 कर्मचारियाें पर एफआईआर दर्ज हुई थी।

सरकार का सकारात्मक कदम : रमन सैनी

हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन इंटक के राज्य उपमहासचिव व अम्बाला डिपो प्रधान रमन सैनी ने सरकार द्वारा हड़ताल के दौरान दर्ज एस्मा के मुकदमे वापस लेने के फैसले को सकारात्मक कदम बताया।

उन्हाेंने बताया कि पूरे हरियाणा में 150 के करीब मुकदमे दर्ज किए गए थे। यूनियन लम्बे समय से मुकदमे वापस लेने की मांग कर रही थी क्योंकि हड़ताल के बाद विजिलेंस जांच में भी किलोमीटर स्कीम में खामियां पाई गई थी। जिसके लिए रोडवेज कर्मचारियों ने हड़ताल की थी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser