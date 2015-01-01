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नगर निगम चुनाव:चुनाव में मेयर 22 लाख तो पार्षद प्रत्याशी खर्च सकेंगे 5.50 लाख

अम्बाला14 मिनट पहले
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फाइल फोटो।

मेयर का प्रत्यक्ष चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी अधिकतम 22 लाख रुपए खर्च कर सकता है। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बार खर्च राशि को बढ़ाया है। पहले मेयर के चुनाव में 20 लाख रुपए तक ही खर्च किए जा सकते थे। साथ ही निगम पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए राशि 5.50 लाख रुपए तय की गई है। 2017 में आयोग ने निगम पार्षद के चुनाव खर्च की सीमा 5 लाख रुपए तय की थी। नगर परिषद के पार्षद चुनाव के लिए खर्च की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 3.30 लाख रुपए और नगर पालिका पार्षद चुनाव के लिए खर्च की सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 2.25 लाख रुपए की गई है।

हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए जून 2015 में राज्य निर्वाचन आयोग ने ग्राम पंचायत के पंच के लिए अधिकतम 10 हजार रुपए, 15 वार्डों तक की ग्राम पंचायत के सरपंच के लिए 30 हजार रुपए, जबकि 15 वार्डों से ऊपर की ग्राम पंचायत के लिए 50 हजार रुपए, पंचायत एवं ब्लॉक समिति सदस्य के लिए एक लाख रुपए, जबकि जिला परिषद सदस्य के लिए 2 लाख रुपए निश्चित किए थे। अगले साल जनवरी-फरवरी 2021 में होने वाले हरियाणा के छठे पंचायती राज आम चुनावों के लिए अभी आयोग ने प्रत्याशी के चुनाव खर्च की राशि बढ़ाने के लिए कोई फैसला नहीं लिया है।

नप अध्यक्ष पद के लिए खर्च की सीमा अभी तय नहीं
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने इस विषय पर बताया कि चूंकि सितंबर 2019 से हरियाणा में नगर परिषदों और नगर पालिकाओं के प्रधान के लिए अब नगर निगम मेयर की तर्ज पर प्रत्यक्ष चुनाव ही होगा। इस प्रकार नगर परिषदों और नगर पालिकाओं के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए भी उम्मीदवारों द्वारा अधिकतम खर्चे की सीमा राज्य चुनाव आयोग ने निर्धारित करनी है।

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