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बेखौफ चोर:साइंस कारोबारी की इनोवा चोरी, 1 साल पहले मुलाना विधायक से खरीदी थी

अम्बाला2 घंटे पहले
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बैंक कॉलोनी से इनोवा को चोरी कर ले जाते चोर।
  • सीसीटीवी में दिख रहा दो कारों में आए थे चोर

साइंस कारोबारी सन्नी शर्मा की 2014 मॉडल की इनोवा गाड़ी बुधवार आधी रात के बाद बैंक कॉलोनी से चोरी हो गई। करीब साल भर पहले शर्मा ने मुलाना से कांग्रेस विधायक वरूण चौधरी से यह गाड़ी खरीदी थी। चोरी का पता तब चला जब सुबह शर्मा ऑफिस जाने के लिए तैयार हुए। कॉलोनी की सीसीटीवी चेक की तो सामने आया कि रात को 12 बजकर 40 मिनट पर इनोवा कॉलोनी के केट से बाहर निकली है। इनोवा के साथ-साथ दो कारें थी। अंदेशा है कि चोर गिरोह कारों में आया था। करधान चौकी इंचार्ज सुखराज का कहना है कि शिकायत मिलने पर पुलिस ने चेकिंग प्वाइंट पर वीटी कराई।

सन्नी शर्मा ने बताया कि पड़ोस में शादी समारोह था और शादी के टेंट के अंदर उन्होंने इनोवा खड़ी कर दी थी। इनोवा में उनका एटीएम कार्ड, 3 हजार की नकदी व अन्य दस्तावेज थे। वीरवार सुबह 9 बजे चोरी का पता लगने के बाद जब सीसीटीवी वीडियो फुटेज चेक की तो उसमें तीन गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। कारोबारी को शंका है कि दोनों गाड़ियों में वाहन चोर का गिरोह आया था।

एक गाड़ी पालम विहार गुरुद्वारे वाले रोड पर खड़ी थी तो दूसरी में वाहन चोर बैंक कॉलोनी के अंदर दाखिल हुए थे। चोरी इनोवा आगे चल रही थी और पीछे दूसरी गाड़ी चल रही थी। बैंक कॉलोनी मोड पर पालम विहार गुरुद्वारे की तरफ से आई स्विफट कार आगे हो गई और इसके बाद इनोवा गाड़ी रोड पर चढ़ी। पीछे तीसरी कार लगी थी। किसी को इनोवा का पता न चले शायद इसलिए आगे और पीछे कारें लगाई गई। इनोवा पर फास्ट टैग लगा है। मालिक का कहना है कि टोल टैक्स से टैक्स कटने का कोई मैसेज भी उसके पास नहीं आया है।

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