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सेक्टर-10 वेलफेयर एसोसिएशन चुनाव:पहले दिन प्रधान पद के लिए सिर्फ कमल सिंगला का नामांकन

अम्बाला सिटीएक घंटा पहले
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अम्बाला | सेक्टर-10 वेलफेयर एसोसिएशन चुनाव में नामांकन दाखिल करने आए कमल सिंगला व अन्य लोग। - Dainik Bhaskar
अम्बाला | सेक्टर-10 वेलफेयर एसोसिएशन चुनाव में नामांकन दाखिल करने आए कमल सिंगला व अन्य लोग।
  • अभी तक कुल 21 लाेगाें ने किए नामांकन, कल आखिरी दिन

28 फरवरी को हाेने वाले अर्बन एस्टेट वेलफेयर एसोसिएशन सेक्टर-10 के चुनाव प्रक्रिया के तहत पहले दिन 21 लाेगाें ने अपने नामांकन दाखिल किए। श्री सनातन सेवा सभा सेक्टर-10 के चेयरमैन कमल सिंगला अपने समर्थकों समेत पहुंचे और प्रधान पद के लिए नामांकन किया। उपप्रधान के दो पदों के लिए वेद प्रकाश कौशिक व बलबीर सिंह ने नामांकन दाखिल किया।

वहीं, महासचिव पद पर देशबंधु मेहता, संयुक्त सचिव के लिए गुलजार सिंह व कैशियर पद के लिए त्रिलोकी नाथ गुप्ता ने नामांकन किया। 15 कार्यकारिणी सदस्यों के लिए केवल कृष्ण गर्ग, राजकुमार गर्ग, संजय सासन, भाग सिंह, रणबीर सिंह, कुलदीप गर्ग, रवि कांत शर्मा, अमरजीत सांगवान, आरटी पांडे, कीमती लाल अग्रवाल, संजीव गुप्ता, नाजर सिंह भट्‌टी, राजिंद्र वोहरा, ललित गोस्वामी व जसवंत सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया।

प्रधान पद पर नामांकन दाखिल करने वाले कमल सिंगला के मुताबिक उनकी टीम ने सभी पदों व कार्यकारिणी सदस्यों के लिए नामांकन किया है। इस चुनाव को लेकर कुल 43 नामांकन फार्म लिए गए थे। अब देखना होगा कि नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन यानी 5 फरवरी तक कितने नामांकन आएंगे। निवर्तमान प्रधान प्रभु दयाल गोयल ने नामांकन पत्र लिया था लेकिन अभी उनकी तरफ से नामांकन नहीं भरा गया है।

निवर्तमान कार्यकारिणी के महासचिव एनपी गुप्ता, कैशियर विनोद राठौर, केपी चौहान, प्रवेश कुमार आदि ने भी नामांकन पत्र लिया था। अब अगले दो दिनों में दूसरी टीम मैदान में उतर सकती है। हालांकि, देखना रोचक रहेगा कि प्रधान पद के लिए कितने उम्मीदवार मैदान में आएंगे। चुनाव की असली तस्वीर नाम वापसी के अंतिम दिन ही स्पष्ट हो पाएगी। इस चुनाव में 6 पदाधिकारियों समेत 15 कार्यकारिणी सदस्य चुने जाने हैं। एडमिनिस्ट्रेटर जेपी मेहता के मुताबिक इस चुनाव में 397 पंजीकृत सदस्य भाग ले पाएंगे।

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