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वारदात:कनाडा गए परिवार के घर से लैपटाॅप और चांदी की मूर्तियां चाेरी

अम्बाला सिटी5 घंटे पहले
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सेक्टर-9 से कनाडा गए परिवार के घर में चोरी हो गई। रिश्तेदारों को चोरी का पता चला ताे सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने पिहाेवा के रहने वाले सोमनाथ की शिकायत पर केस दर्ज किया है। सोमनाथ के मुताबिक सेक्टर-9 के मकान नंबर 285 निवासी उसकी बेटी व दामाद करीब 4 साल पहले कनाडा गए थे।

4-5 माह पहले उसका समधी अभय सूद व समधन अनीता सूद दोनों को मिलने कनाडा गए थे। पीछे से वह अपनी बेटी के ससुराल के मकान की देखभाल कर रहा था। मंगलवार को उन्हाेंने मकान को चेक किया ताे ड्राइंग रूम में रखी चांदी की 2 मूर्तियां व लैपटाॅप नहीं मिला।

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