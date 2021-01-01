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मौसम, बिजली, सहित आपके काम की 4 खबरें:गणेश और एकता विहार फीडर की बिजली आज सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक बंद रहेगी

अम्बालाएक घंटा पहले
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कैंट-साहा नेशनल हाईवे निर्माण के चलते वीरवार को 11 केवी गणेश विहार और एकता विहार फीडर की बिजली सप्लाई बंद रहेगी। क्वालिटी सब स्टेशन के एसडीओ प्रियांक जांगड़ा ने बताया कि दोनों फीडर बंद रहने से रानीबाग, गणेश विहार, अग्रसेन नगर, एकता विहार, प्रीत नगर, टांगरी बांध, शक्ति नगर और जनकपुरी में बिजली की सप्लाई सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक बंद रहेगी।

एसडीओ ने बताया कि महेश नगर एरिया में हाईवे निर्माण के दौरान बाधा बन रहे बिजली की लाइन को शिफ्ट किया जा रहा है। इसलिए बिजली की सप्लाई समय-समय में बंद की जा रही है।

आज और कल बूंदाबांदी के आसार 6 फरवरी काे धुंध छाने की संभावना

बुधवार काे दिनभर बादल छाने और तेज हवा चलने से ठंड रही। बीच-बीच में धूप निकलने से भी राहत रही। दाेपहर में कुछ जगहाें पर हल्की बूंदाबांदी भी हुई। दिनभर का अधिकतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11.1 डिग्री सेल्सियस रहा।

माैसम विभाग के अनुसार वीरवार 4 फरवरी व 5 फरवरी शुक्रवार काे भी कुछ जगहाें पर बादल छाने के साथ-साथ हल्की बारिश हाेने की संभावना है। 6 फरवरी काे माैसम साफ रहने के साथ-साथ सुबह शाम धुंध से भी परेशानी हाे सकती है।

विभाग ने बढ़ाई तारीख; 9वीं व 11वीं कक्षा में 15 फरवरी तक ले सकते हैं दाखिला

शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलाें में कक्षा 9वीं व 11वीं में दाखिला लेने की तारीख 15 फरवरी तक बढ़ा दी है। सरकार ने काेराेना के कारण सरकारी स्कूलाें में दाखिला का समय पहले भी बढ़ाया था।

अब बाेर्ड की कक्षा न हाेने के कारण 9वीं और 11वीं की तारीख बढ़ाई गई है। डिप्टी डीईओ सुधीर कालड़ा ने बताया कि काेराेना के कारण जाे भी विद्यार्थी दाखिला लेने से वंचित रह गए हैं, वे 15 फरवरी तक दाखिला ले सकते हैं।

मेयर और आयुक्त से संपर्क के लिए नंबर जारी

नगर निगम अम्बाला शहरी जोन में मेयर शक्ति रानी शर्मा और निगम आयुक्त से संपर्क करने के लिए दूरभाष नंबर जारी किया गया है। मेयर से उनके कार्यालय के 0171-2445821 और नगर निगम आयुक्त से 0171-2441077 नंबर पर सुबह 9 से शाम 5 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।

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