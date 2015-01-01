पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

धान का खेल:मार्केट कमेटी सचिव का खरीद एजेंसी, मिलर्स और आढ़ती को नोटिस

अम्बाला2 दिन पहले
  • कॉपी लिंक
  • जिस हैफेड की भूमिका पर सवाल, उसी काे साैंपी जांच

मंडी में हैफेड-मिलर्स के धान खेल की जांच उन्हीं हाथों में सौंप दी गई है, जो इस प्रकरण के लिए जिम्मेदार हैं। मामला सुर्खियाें में आने के बाद मार्केट कमेटी सचिव ने खरीद एजेंसी, मिलर्स और आढ़ती को नोटिस दिया है। सचिव ने हैफेड को जांच कर रिपोर्ट देने के लिए कहा है। वहीं आढ़ती और मिलर्स को अपना-अपना पक्ष रखने की बात नोटिस में कही है।

मार्केट कमेटी सचिव धर्मेंद्र पाल ने धान खरीद एजेंसी को नोटिस देकर कहा कि मिलर्स की जांच कर रिपोर्ट दें। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक मिल को धान न दिया जाए। इसके अलावा आढ़ती और मिलर्स को भी नोटिस जारी किए हैं। सभी को बुधवार तक का समय दिया है।

नोटिस मिलते ही हैफेड ने राइस मिल के स्टॉक की जांच शुरू कर दी है। वहीं इस प्रकरण में धर्मकांटे की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ट्रक में धान लोड करने से पहले खाली ट्रक का वजन भी करवाया जाता है। जबकि इस ट्रक का वजन नहीं करवाया गया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें