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एफआईआर:पति से मनमुटाव के चलते मायके में रह रही विवाहिता डेढ़ वर्षीय बच्ची के साथ लापता

अम्बाला5 घंटे पहले
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पति से मनमुटाव के चलते मायके में रह रही 23 वर्षीय विवाहिता डेढ़ साल की बच्ची के साथ घर से लापता हो गई। विवाहिता की मां ने पड़ाव थाने में मामला दर्ज कराया है। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसके पास 3 लड़कियां व एक बेटा है। उसने 23 वर्षीय बेटी की शादी करीब 5 साल पहले पंजाब में की थी।

शादी के बाद उसकी बेटी के पास 4 साल और डेढ़ साल की 2 बेटियां हैं। करीब 3 साल से उसकी बेटी पति से मनमुटाव के चलते उसके पास रह रही है। 29 जनवरी को दोपहर 2 बजे उसकी बेटी अपनी डेढ़ साल की बेटी के साथ लापता हो गई। इसके अलावा पड़ोस में रहने वाली 22 वर्षीय युवती भी लापता है।

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