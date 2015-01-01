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वेदर अपडेट:न्यूनतम पारा 4.4 डिग्री; शिमला से भी ठंडा रहा अम्बाला, 2 दिन और ठिठुरन बढ़ेगी

अम्बाला2 घंटे पहले
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शीत लहर से बचने के लिए लोग गले में मफलर, मुंह पर मास्क और सिर पर टोपी पहनकर घरों से निकले। दोपहर में कुछ देर धूप निकली लेकिन शाम को ठिठुरन बढ़ गई।
  • सामान्य से 8 डिग्री कम रहा अधिकतम तापमान, अलाव ही बना लोगों का सहारा

वीरवार काे अम्बाला शिमला से भी ठंडा रहा। यह सीजन का सबसे सर्द दिन भी था। अम्बाला का अधिकतम तापमान 13.7 डिग्री सेल्सियस रिकाॅर्ड किया गया, जाे सामान्य से 8 डिग्री कम है। जबकि शिमला का अधिकतम तापमान 14.3 डिग्री रहा। वहीं, अम्बाला का न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जाे सामान्य से 3 डिग्री कम है। माैसम विभाग के अनुसार शुक्रवार और शनिवार काे ठंड और बढ़ने के आसार हैं।

वीरवार सुबह से ही सर्द हवाएं चलने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। लाेग जगह-जगह अलाव पर हाथ सेंकते नजर आए। हालांकि दिन में थाेड़ी देर के लिए धूप निकली थी, जाे शीतलहर के आगे बेअसर रही। वीरवार काे हिसार में अधिकतम तापमान 15 डिग्री, करनाल 14 डिग्री, चंडीगढ़ में 14.3, नाहन में 17.2 डिग्री, पटियाला में 15.4 डिग्री रहा।

कोरोना के साथ ठंड का भी असर, स्कूलों में कम पहुंच रहे बच्चे

कोरोना और बढ़ती ठंड के कारण सरकारी और प्राइवेट स्कूलाें में अभी कम ही बच्चे पढ़ने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं, कुछ बच्चाें को मेडिकल सर्टिफिकेट बनने में दिक्कत आ रही है। इसलिए भी स्कूल नहीं आ पा रहे। गांव जलबेड़ा के सरकारी स्कूल की बात करें ताे यहां वीरवार काे 12वीं के 7 विद्यार्थी ही पहुंचे। इनमें काॅमर्स के 6 और आर्ट्स का 1 विद्यार्थी था। बच्चाें का टेपरेंचर चेक किया गया। साेशल डिस्टेंसिंग के साथ बिठाया गया।

प्रिंसिपल डाॅ. अमृत काैर ने बच्चाें के मेडिकल सर्टिफिकेट भी चेक किए। स्कूल में पहुंचे बच्चाें ने बताया कि मैथ पढ़ने के लिए बार-बार डाउट हाेता था। जिसे क्लियर करने के लिए टीचर काे ऑनलाइन पूछना पड़ता था, इसलिए स्कूल में आकर पढ़ना ज्यादा आसान लगता है। वहीं, राजकीय उच्च विद्यालय मटहेड़ी शेखां में कक्षा दसवीं के 16 छात्रों में से 10 ही आए। पुलिस लाइन के राजकीय गर्ल्स स्कूल, बलदेव नगर स्कूल और नग्गल के सरकारी स्कूल में भी कम ही बच्चे पढ़ने पहुंचे।

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