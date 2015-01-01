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सुसाइड केस:लापता पाठी जसपाल सिंह का बब्याल श्मशानघाट के पास कुएं में मिला शव

अम्बाला32 मिनट पहले
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फाइल फोटो।
  • भाई बोले- लॉकडाउन के बाद नहीं चल रही थी रोजी-रोटी, इसलिए परेशान था

बब्याल के कुम्हार मोहल्ला में रहने वाले 50 वर्षीय पाठी जसपाल सिंह का शव शुक्रवार दोपहर टांगरी बांध के पास पुराने कुएं में मिला। कुआं बब्याल शमशान घाट के ठीक पास स्थित है। लोगों ने जब शव देखा तो परिवार को सूचना दी। इसके बाद महेशनगर थाना पुलिस ने शव को बाहर निकाला, जिसके बाद जसपाल के परिजनों ने उसकी शिनाख्त की।

जसपाल सिंह 9 नवंबर से लापता थे और उनके बड़े भाई बहादुर सिंह ने इसकी रिपोर्ट भी महेशनगर थाने में दर्ज कराई थी। परिजन जसपाल सिंह को कई दिनों से ढूंढ रहे थे। इसी बीच जानकारी मिली की टांगरी बांध रोड पर एमईएस के पुराने कुएं में एक मिला है। कुआं रोड के ठीक साथ एमईएस की जमीन पर है और आसपास जंगल है।

बड़े भाई बहादुर सिंह ने बताया कि जसपाल सिंह पाठी था और लोगों के घरों में पूजा-पाठ से होने वाली कमाई से अपना व परिवार का गुजारा चलाता था। मगर जब से लॉक डाउन लगा, तब से लोगों ने घरों में पूजा-पाठ कराना बंद कर दिया। इस कारण जसपाल सिंह की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई थी। वह अक्सर परेशान रहता था। घर में पत्नी, बेटी व बेटा है। जांच अधिकारी एएसआई राकेश कुमार ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम शनिवार सिविल अस्पताल में कराकर शव परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा।

धोखाधड़ी मामले में फर्जी बेल बांड लगाया, अदालत के आदेश पर दो पर केस

विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी के एक मामले में अदालत में फर्जी बेल बांड लगाने पर सिटी थाना पुलिस ने अदालत के आदेश पर धोखाधड़ी व अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। आरोप है कि राजेश कुमार ने फर्जी बेल बांड लगाया जबकि उसके साथी डिंपल ने इसकी शिनाख्त की। विदेश भेजने के नाम पर सितंबर माह में सिटी थाना पुलिस ने सिटी निवासी शैंकी की शिकायत पर प्रवीण व राजन के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस मामले में सुनवाई के दौरान आरोपियों की जमानत के लिए फर्जी बेल बांड का इस्तेमाल किया। अदालत में जांच के दौरान यह फर्जीवाड़ा पकड़ा गया जिस पर पुलिस ने अब अलग से धोखाधड़ी का मामला राजेश कुमार व डिंपल पर दर्ज किया है।

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