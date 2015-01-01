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धोखाधड़ी मामला:सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर मां-बेटे ने ठगे 6.80 लाख, केस

अम्बाला19 मिनट पहले
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फाइल फोटो।

सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 6.80 लाख की ठगी करने वाले (धनास) चंडीगढ़ के मां-बेटे के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। एसपी को दी शिकायत में वार्ड 6 के अशोक कुमार ने कहा कि साल 2018 में उनकी मुलाकात धनास के मदन भाटिया और उसकी मां मीना भाटिया से हुई थी। मदन ने कहा था कि वह हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में नौकरी करता है।

उसकी मां मीना भी आयोग में चपरासी है, जिस कारण उसकी मां की काफी जान पहचान है। दोनों अशोक के घर आए और उसके बच्चों को सरकारी नौकरी लगवाने की गारंटी ली। एक बच्चे को नौकरी लगवाने का सौदा 5 लाख में तय हुआ। मां-बेटे ने झूठे दस्तावेज दिखाकर अशाेक काे जाल में फंसाया।

अशोक ने उनकी बातों में आकर अपने साले और एक बेटी की नौकरी के लिए 5 लाख रुपए दे दिए। इसके कुछ दिन बाद दूसरी बेटी की नौकरी की बात तय हुई। जिसके एडवांस एक लाख मदन भाटिया को दिए। कुछ दिन के बाद ही आरोपी फर्जी दस्तावेज लेकर अशोक के घर पहुंचे और बकाया पैसे की डिमांड की।

अशोक ने 50 हजार रुपए और दे दिए। इस तरह मां बेटे ने अशोक से 6 लाख 80 हजार की ठगी की है। अशोक लगातार पैसे और बेटियों के ओरिजनल दस्तावेजों के लिए चंडीगढ़ के चक्कर लगाता रहा, लेकिन पैसे व दस्तावेज नहीं मिले। अशोक ने एसपी काे शिकायत दी। आर्थिक अपराध शाखा ने मामले की जांच की। डीए की राय लेने के बाद मदन भाटिया और मीना भाटिया के खिलाफ केस दर्ज किया है।

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