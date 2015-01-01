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कोविड-19:गनमैन व ड्राइवर के बाद मुलाना विधायक वरुण कोरोना पॉजिटिव, 19 नए मरीज मिलने से कुल आंकड़ा 11,152 पहुंचा

अम्बाला2 घंटे पहले
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नग्गल में सैंपल लेतीं डाॅक्टर।
  • दो दिन से बुखार था, गंध नहीं आ रही थी, ट्विट कर बताया घर में खुद को क्वारेंटाइन किया

मुलाना विधायक वरुण चौधरी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। विधायक को दो दिन से बुखार था। उसके बाद उन्हें गंध आनी बंद हो गई थी। बताया जा रहा है कि विधायक वरुण चौधरी के गनमैन को बुखार था। उसके बाद उनके ड्राइवर को बुखार हुआ फिर विधायक भी इसकी चपेट में आ गए। वरुण चौधरी ने बताया कि उनकी तबीयत ठीक है और अब बुखार भी नहीं है।

उन्होंने खुद को अपने निवास पर ही क्वारेंटाइन किया हुआ है। वीरवार को कोरोना के कुल 19 केस मिले हैं और अब जिले में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 11,152 हो गई है। अम्बाला सिटी से 7, कैंट से 3, चौड़मस्तपुर सीएचसी के एरिया में 4, बराड़ा से 3, शहजादपुर व मुलाना से एक-एक मरीज मिला। राहत की बात यह रही कि 45 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज भी कर दिया गया।

जिससे कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 10,722 हो गई है। अब जिले में कुल 290 एक्टिव मरीज हैं। इलाज की दर बढ़कर 96.14 प्रतिशत हो गई है। राज्य में कोरोना का रिकवरी रेट भी लगभग इतना ही है। हालांकि, मृत्यु दर के मामले में अम्बाला प्रदेश की औसत दर से कहीं आगे है। प्रदेश में कोरोना से मृत्यु दर 1.08 प्रतिशत है जबकि अम्बाला में 140 मौतों के बाद यह 1.24 प्रतिशत चल रही है।

दिसंबर में 23,042 सैंपल लिए, 785 संक्रमित मिले
दिसंबर माह के 17 दिनों में ही 23,042 सैंपल लिए जा चुके हैं। राहत की बात यह है कि इन सैंपल में से करीब साढ़े 3 प्रतिशत की संक्रमण दर से 785 केस मिले हैं। जबकि इस अवधि में रिकार्ड सैंपलिंग हुई। इससे पहले सितंबर माह में जब कोरोना पीक पर था तब 32,941 सैंपल लिए गए थे। जिस प्रकार से इस माह में सैंपलिंग की रफ्तार चल रही है उससे जाहिर है कि सितंबर माह की सैंपलिंग का रिकाॅर्ड टूट जाएगा।

इन इलाकों से मिले कोरोना के नए मरीज
सिटी के सेक्टर-7, हीरा नगर, सेक्टर-9, आदर्श नगर, शारदा नगर, बादशाही बाग व बलाना से एक-एक मरीज मिला। वहीं, कैंट में डिफेंस कॉलोनी, राम नगर, किंग विहार कॉलोनी, कबाड़ी बाजार व वशिष्ठ नगर से एक-एक मरीज मिला। बराड़ा के सिंघपुरा व रामगढ़ से एक-एक मरीज मिला।

अम्बाला के 3 विधायक व सांसद भी आ चुके चपेट में
गृह मंत्री अनिल विज, सिटी विधायक असीम गोयल, कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सैनी, पूर्व मंत्री निर्मल सिंह ने भी कोरोना संक्रमित होने पर खुद सोशल मीडिया पर जानकारी साझा की थी। विज अभी मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। इन नेताओं के परिवार व स्टाफ के कई सदस्य भी संक्रमित हुए। कई नेता संक्रमित हुए लेकिन उन्होंने इसे सार्वजनिक नहीं किया।

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