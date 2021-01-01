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सदर नप चुनाव की गरमाहट:टीम सैलजा की नीलम अब भाजपाई, पिछले विधानसभा चुनाव के बाद से पाला बदलने की चर्चाएं थी

अम्बाला3 घंटे पहले
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अम्बाला | गृहमंत्री अनिल विज के आवास पर सीएम की मौजूदगी में भाजपा में शामिल होतीं नीलम शर्मा। - Dainik Bhaskar
अम्बाला | गृहमंत्री अनिल विज के आवास पर सीएम की मौजूदगी में भाजपा में शामिल होतीं नीलम शर्मा।
  • 3 बार पार्षद और 2005 से 2010 तक सदर नगर परिषद की प्रधान रहीं नीलम शर्मा

सदर नगर परिषद चुनाव की तारीख घोषित नहीं हुई है लेकिन राजनीतिक उठा-पटक शुरू हो गई है। सदर नप में 2005 से 2010 तक प्रधान रहीं नीलम शर्मा कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गईं। कभी नीलम की गिनती अम्बाला में कुमारी सैलजा की खास टीम में होती थी। पिछले कुछ समय से कांग्रेस के कार्यक्रमों से दूरी बना रखी थी। 3 बार पार्षद रहीं नीलम ने 2013 के नगर निगम चुनाव में बेटे हिमांशु को पार्षद का चुनाव लड़वाया था लेकिन सफलता नहीं मिली थी।

विधानसभान चुनाव में कैंट से कांग्रेस के टिकट दावेदारों में नीलम शर्मा का नाम भी था लेकिन कुमारी सैलजा ने वेणु अग्रवाल को टिकट दिलवाई। तब भी नीलम शर्मा के पाला बदलने की चर्चाएं चली थी। पहले सभी मंच पर कुमारी सैलजा के साथ नजर आने वाली नीलम पिछले कुछ समय से पार्टी कार्यक्रम से दूरी बनाए हुए थीं।

उनके सदर नगर परिषद में प्रधान का कार्यकाल काफी दिलचस्प रहा था। वह कांग्रेस के समर्थन से प्रधान बनीं थी लेकिन सभी पार्षद उनके खिलाफ हो गए थे। उनके कार्यकाल के आखिरी साल में तो 27-0 से अविश्वास प्रस्ताव पास कर दिया था। तब सुधीर जायसवाल को कार्यकारी प्रधान बनाया गया था लेकिन बाद में नीलम को कोर्ट से कुर्सी वापस मिल गई थी।

रविवार को सीएम मनोहरलाल की मौजूदगी में गृहमंत्री अनिल विज के आवास पर भाजपा जॉइन करने से कुछ देर पहले नीलम व उनके बेटे हिमांशू शर्मा ने कांग्रेस से प्राथमिक सदस्यता का इस्तीफा कुमारी सैलजा को भेज दिया। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि नीलम शर्मा के आने से पार्टी को ताकत मिलेगी। मिलजुल कर अम्बाला का विकास करेंगे।

एक दिन पहले ही सैलजा ने शुरू की थी चुनावी तैयारियां

शनिवार को ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने चंडीगढ़ में बैठक कर कैंट नगर परिषद चुनाव की तैयारियां शुरू की थी। उन्होंने कैंट में पार्टी की गतिविधियां बढ़ाने को कहा था। पार्टी नेताओं का मन टटोला था कि सिटी नगर निगम के खराब नतीजों से सबक लेते हुए क्या कैंट नगर परिषद के चुनावों में पार्षद प्रत्याशियों के पार्टी का सिंबल न दिया जाए।

कांग्रेसियों पर टिप्पणी नहीं करूंगी, सभी आदरणीय: नीलम

कांग्रेस छोड़ने की कोई खास वजह नहीं है। कांग्रेस में भी काम किया। कांग्रेस से जुड़े लोग मेरे लिए आदरणीय थे और रहेंगे भी, किसी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। मैंने अनिल विज के नेतृत्व में बिना शर्त भाजपा जॉइन की है। किसी और कांग्रेसी नेता के भाजपा जॉइन करने की अटकलों पर कुछ नहीं कर सकतीं, हर किसी के अपने विचार होते हैं। अगले नगर परिषद चुनाव में मेरी क्या भूमिका रहेगी, इस पर कुछ नहीं कह सकती। अनिल विज जैसी रणनीति बनाएंगे, उसी पर काम होगा।
नीलम शर्मा

कांग्रेस समंदर है, लोग आते भी हैं और जाते भी हैं : वेणु

कांग्रेस ने नीलम शर्मा को अच्छे ओहदे दिए। पता नहीं क्या परिस्थितियां या किसी तरह का दबाव रहा कि यह फैसला लिया। नीलम पिछले विधानसभा चुनाव के बाद से पार्टी में सक्रिय नहीं थी। किसी कार्यक्रम में नहीं आ रही थीं। उन्हें महिला कांग्रेस में जिम्मेदारी मिली थी लेकिन एक्टिव नहीं थी, इसलिए इस्तीफा ले लिया था। भाजपा ने डर व अराजकता फैलाई हुई है। कांग्रेस एक समंदर है, इसमें लोग आते भी रहते हैं और जाते भी रहते हैं।

वेणु अग्रवाल, कांग्रेस टिकट पर कैंट से चुनाव लड़ीं

नप चुनावों से पहले भाजपा हर वार्ड में बनाएगी प्रधान

भाजपा हर वार्ड में प्रधान बनाएगी, जिनकी देखरेख में सदर नप चुनाव होंगे। कुछ वार्डों में तो वार्ड प्रधान का चयन किया जा चुका है। रविवार को गृह मंत्री अनिल विज की पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से वार्ड प्रधानों को लेकर पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में बैठक होनी थी लेकिन सीएम के कार्यक्रम की वजह से बैठक को स्थगित करना पड़ा।

भाजपा का फोकस है कि हर वार्ड में एक प्रधान की नियुक्ति की जाए जिसके मार्गदर्शन में चुनावी प्रचार से लेकर अन्य गतिविधियों को पूरे 31 वार्डों में चलाया जाएगा। चुनाव के लिए क्या पार्टी द्वारा इन्हीं वार्ड प्रधानों में से किसी को टिकट दिया जाएगा या प्रधानों से हटकर कोई प्रत्याशी होगा, इसको लेकर अभी संशय है। भाजपा के सदर, महेशनगर व ग्रामीण मंडल की टीमें अपने-अपने क्षेत्रों में वार्ड प्रधानों की नियुक्तियां करने में जुटी हुई हैं।

डेमोक्रेटिक फ्रंट ने मांगे आवेदन, सिटी की तरह सबसे पहले घोषित कर सकता है प्रत्याशी

पूर्व मंत्री निर्मल सिंह के हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। वार्डों में चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों से नाम मांगे जा रहे हैं। दिसंबर 2020 में सिटी नगर निगम चुनावों में भी फ्रंट ने सबसे पहले प्रत्याशी घोषित किए थे। वैसी ही तेजी कैंट नगर परिषद चुनावों में दिखाई जा सकती है। पिछले दिनों फ्रंट ने कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए 65 पदाधिकारी घोषित किए थे।

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