पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Haryana
  • Ambala
  • New Delhi Jamoothavi Rajdhani Express Will Return On Track From Tomorrow, Pilgrims Going To Katra To Shri Vaishno Devi Will Get Benefit

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

राहत:कल से पटरी पर लौटेगी नई दिल्ली-जम्मूतवी राजधानी एक्सप्रेस, श्री वैष्णो देवी कटरा जाने वाले श्रद्धालुओं को मिलेगा लाभ

अम्बाला2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
फाइल फोटो।
  • किसान आंदोलन के चलते बंद ट्रेनें आगे भी रद्द रहेंगी

कोरोना में लॉकडाउन के दौरान रद्द की गई नई दिल्ली-जम्मूतवी राजधानी एक्सप्रेस को रेलवे ने शनिवार से बहाल करने की घोषणा की है। ट्रेन अपने सामान्य सफर पर चलेगी। इसके अलावा किसान आंदोलन के चलते रेलवे ने आगामी दिनों में भी ट्रेनों को रद्द करने की घोषणा की है। रेलवे द्वारा 19 दिसंबर से ट्रेन नंबर 02425-26 नई दिल्ली-जम्मूतवी राजधानी एक्सप्रेस को चलाया जाएगा। ट्रेन में रिजर्वेशन भी रेलवे ने आरंभ कर दी है।

ट्रेन मार्च माह में घोषित हुए लॉकडाउन के बाद अब चलाई जा रही है। ट्रेन के चलने से श्री वैष्णो देवी जाने वाले यात्रियों को लाभ मिलेगा। वहीं रेलवे द्वारा किसान आंदोलन को देखते हुए आगामी दिनों में भी ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय लिया है। आंदोलन के कारण 18 दिसंबर को ट्रेन नंबर 05211 डिब्रूगढ़-अमृतसर एक्सप्रेस और 02379 सियालदहा-अमृतसर एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

वहीं 05212 अमृतसर-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस और 02380 अमृतसर-सियालदहा एक्सप्रेस 20 दिसंबर को रद्द होगी। रेलवे द्वारा कई ट्रेनों को शार्ट टर्मिनेट व ओरिजनेट किया जाएगा। इनमें ट्रेन नंबर 02715-16 नांदेड़-अमृतसर एक्सप्रेस को नई दिल्ली स्टेशन, 02925-26 बांद्रा टर्मिनल-अमृतसर एक्सप्रेस को चंडीगढ़, 04652 अमृतसर-जयनगर को अम्बाला कैंट, ट्रेन नंबर 08237-38 कोरबा-अमृतसर को अम्बाला कैंट शार्ट टर्मिनेट व ओरिजनेट किया जाएगा। जिन ट्रेनों के रूट डायवर्ट किए गए हैं उनमें 02903-04 मुंबई सेंट्रल-अमृतसर एक्सप्रेस व 04649-50 जयनगर-अमृतसर एक्सप्रेस को अमृतसर-तरनतारन-ब्यास रेलमार्ग पर डायवर्ट किया जाएगा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखें28 हजार करोड़ के हथियार और इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे, ज्यादतर खरीदारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री से होगी - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें