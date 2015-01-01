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मर्डर:चाकुओं से गोद कर नौवीं के छात्र की हत्या, पकड़ा गया हत्यारोपी निकला कबड्‌डी खिलाड़ी

अम्बालाएक घंटा पहले
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अम्बाला। पंजोखरा पुलिस ने पकड़ा हत्यारोपी अंग्रेज सिंह।

पंजोखरा साहिब में बुद्धिराजा खल चौकर गोदाम के सामने चाकुओं से गोदकर 9वीं कक्षा के छात्र आकाश की हत्या कर दी गई और छात्र का चाचा अजय गंभीर रूप से घायल हो गया। हत्याराेपी गांव टुंडली निवासी अंग्रेज सिंह को पंजोखरा थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रविवार को आरोपी कोर्ट में पेश किया जाएगा। आरोपी अंग्रेज सिंह कबड्‌डी का प्लेयर है और अप्रैल 2020 में लॉकडाउन के दौरान गांव टुंडली में मारपीट के मामले में जमानत पर चल रहा है।

पंजोखरा थाना एसएचओ मदन लाल ने बताया कि अंग्रेज सिंह और छात्र आकाश के बीच में काफी समय से रंजिश चल रही थी। शुक्रवार शाम काे पंजोखरा साहिब में रहने वाला आकाश अपने चाचा और चचेरे भाई कर्ण के साथ बाइक पर सामान लेने के लिए करियाना स्टोर पर गया था। जहां पर आरोपी अंग्रेज भी अपनी बाइक लेकर आ गया। घायल अजय कुमार ने अपने दिए हुए बयानों में बताया कि उसके भतीजे आकाश व बेटे कर्ण को अंग्रेज सिंह कहने लगा कि तुम मेरी तरफ टेडी नजर से क्यों देख रहे हो? इसके बाद अंग्रेज सिंह ने आकाश व बेटे कर्ण के साथ हाथापाई करनी शुरू कर दी और बीच-बचाव करने पर अंग्रेज ने आकाश की छाती में बाई तरफ वार कर दिया।

जब बेटे कर्ण ने अंग्रेज को रोकने का प्रयास किया तो आरोपी ने छुरा से उसकी भी छाती पर तीन वार किए। आसपास के लोग इकट्ठा हुए ताे अंग्रेज सिंह बाइक सहित मौके से फरार हो गया। घायल हालत में आकाश को पीएचसी पंजोखरा में ले गए तो उसे डाॅक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अजय को सिटी के सिविल अस्पताल में रेफर कर दिया गया। जहां से उसे पीजीआई रेफर कर दिया है। पुलिस ने हत्यारोपी अंग्रेज को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक छात्र आकाश नौंवी में फेल गया था और लॉकडाउन की वजह से स्कूल छोड़ रखा था। उसके पिता खेतों में मेहनत मजदूरी करते हैं। घायल अजय कुमार मूलरूप से करनाल के गांव शेरपुर का रहने वाला है और वर्तमान में टुंडला पंजोखरा रोड पर स्थित बापू आशाराम आश्रम के पीछे तोपखाना रोड जनैतपुर के पास किराए के मकान में रहता है। वह यूएसए गार्डन के पास खेतों में मेहनत मजदूरी करता है।

पंजाेखरा के पुलिस कर्मी के हत्यारोपी भी टुंडली के निकले थे
आईजी ऑफिस में तैनात पंजोखरा निवासी पुलिस कर्मी अवतार सिंह का मार्च 2019 में सिटी के रॉयल पैलेस के पास मर्डर हो गया था। इस हत्याकांड के आरोपी हत्यारोपी भी गांव टुुंडली के निकले थे।

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