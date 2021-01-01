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नेटबंदी:इंटरनेट बंद होने से स्कूलाें में हाेने वाली ऑनलाइन परीक्षाएं स्थगित

अम्बाला सिटी3 घंटे पहले
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  • माेबाइल इंटरनेट न चलने से ऑनलाइन भुगतान नहीं हो पा रहे

शुक्रवार शाम से इंटरनेट बंद हाेने से शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलाें में हाेने वाले मंथली असेसमेंट परीक्षा काे स्थगित कर दिया है। यह परीक्षाएं 1 फरवरी साेमवार से शुरू हाेनी थी। वहीं, कई प्राइवेट स्कूलाें ने भी साेमवार काे हाेने वाली ऑनलाइन परीक्षा काे स्थगित करने का फैसला लिया है।

जिला शिक्षा अधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि पहली से 8वीं, 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं अवसर एप पर ऑनलाइन ली जानी थी और 10वीं व 12वीं की परीक्षा ऑफलाइन हाेनी थी, लेकिन इन परीक्षाओम काे इंटरनेट बंद हाेने की वजह से आगामी निर्देशाें तक स्थगित कर दिया गया है।

वहीं, पुलिस डीएवी पब्लिक स्कूल प्रिंसिपल डाॅ. विकास काेहली ने कहा कि स्कूल में साेमवार 1 फरवरी काे 8वीं कक्षा की ऑनलाइन परीक्षा हाेनी थी। इस परीक्षा काे स्थगित कर दिया गया है। इसके अलावा 9वीं व 11वीं की परीक्षा ऑफलाइन ली जाएगी। इसी तरह ज्यादा ऐसे प्राइवेट स्कूल हँ, जहां ऑनलाइन परीक्षाओं काे स्थगित किया जा रहा है।

उधर, रविवार काे दिनभर इंटरनेट नहीं चलने से लाेगाें काे परेशानियां झेलनी पड़ेगी। लाेगाें के ऑनलाइन भुगतान नहीं हाे पाए। पेट्राेल पंप पर भी ऑनलाइन भुगतान न हाेने से कई लाेगाें काे खाली लाैटना पड़ा। लाेग ऑनलाइन बिल का भुगतान भी नहीं कर पा रहे।

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