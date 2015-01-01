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समस्या:पंचकूला व कालका की बसें लेट आने से यात्री परेशान

अम्बाला32 मिनट पहले
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पंचकूला जाने वाली बसें लेट आने पर कैंट बस स्टैंड पर रोष जताते यात्री।

पंचकूला, कालका व पिंजौर जाने वाली बसें सुबह कैंट बस स्टैंड से देरी से चल रही है। इस कारण प्राइवेट व सरकारी कर्मचारियों को परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है। उनका आरोप है कि तय समय पर बसें नहीं आने के कारण वह ड्यूटी पर लेट पहुंच रहे हैं। शुक्रवार को इस मामले की शिकायत दैनिक यात्रियों ने कैंट बस अड्‌डा इंचार्ज को भी सौंपी है।

दैनिक यात्री हाकम सिंह, राजेश, लव कुमार, विशाल, सर्वजीत सिंह, सुखविंद्र सिंह, दीप्ति, पूनम, दिशा, विशाल, सोनू आदि ने बताया कि सुबह 7:30 व 8 बजे की बस में काफी संख्या में दैनिक यात्री पंचकूला, पिंजौर व कालका की ओर रवाना होते हैं। मगर, पिछले कई दिनों से इस समय की बसें कैंट बस स्टैंड पर तय समय पर नहीं रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बसें आधे से एक घंटा लेट बस स्टैंड पर आ रही है जिस कारण आगे ड्यूटी पर जाने के लिए उन्हें देरी हो रही है। उन्होंने बताया कि अड्‌डा इंचार्ज को इस बारे शिकायत दी गई है।

महानिदेशक के साथ मांगाें पर 3 बार बात हुई, समाधान न हाेने पर 26 काे हड़ताल

मुलाना में राज्य पशुपालन यूनियन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के ब्लॉक कैंट और बराड़ा की मीटिंग जिलाध्यक्ष राजेश कुमार शर्मा व ब्लाक बराड़ा प्रधान श्याम लाल की अध्यक्षता में हुई। राज्य प्रधान किशन लाल सागर व केंद्रीय समिति सदस्य रवि चौहान ने भी शिरकत की। राज्य प्रधान ने सरकारी विभागों के निजीकरण पर रोक, डीए एलटीसी पर लगी रोक हटवाने, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, 1983 पीटीआई की नाैकरी बहाली, 1518 ग्रुप डी स्पोर्ट्स कोटा के नाैकरी मुद्दों पर 26 काे होने जा रही हड़ताल को लेकर बात रखी। महानिदेशक के साथ मांगाें काे लेकर 3 बार बातचीत हाे चुकी है, मगर काेई समाधान नहीं हुआ। इसलिए सभी कर्मचारी हड़ताल में शामिल हाेंगे। बैठक में राजेंद्र सिंह, दर्शन लाल, श्याम लाल, गगन, मीनाक्षी, विनोद, राजेश, संदीप, सोमनाथ, शीशपाल माैजूद रहे।

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