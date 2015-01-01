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गाेपाष्टमी रात 9:50 से:लोग गायों की पूजा कर लेते हैं आशीर्वाद, गोशाला में इस बार नहीं होंगे बड़े कार्यक्रम

अम्बाला3 घंटे पहले
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पुरानी घास मंडी में स्थित श्रीकृष्ण गोधाम।

कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस साल 22 नवंबर काे गाेपाष्टमी पड़ रही है। इस दिन शहर की गाेशालाओं में कार्यक्रम का आयाेजन किया जाता है। लाेग गायाें की पूजा-अर्चना करके आशीर्वाद लेते हैं। शहर की गाेशालाओं में इस दिन भजन संध्या, भंडारे व अन्य कार्यक्रमाें का आयाेजन किया जाता रहा है लेकिन इस बार काेराेना के चलते सिर्फ पूजा अर्चना ही की जाएगी।

श्री कृष्ण कृपा समिति की तरफ से चल रही माेखा माजरा स्थित श्री कृ‌ष्ण गाेशाला में हर साल सत्संग व बड़े कार्यक्रम का आयाेजन हाेता है जिसमें सिंगर बुलाए जाते हैं। सेक्रेटरी नरेश छाबड़ा ने बताया कि काेविड की वजह से यहां किसी कार्यक्रम का आयाेजन नहीं किया जाएगा। 5 साल पुरानी इस गाेशाला में 300 गायें हैं।

हाेती है मनाेकामना पूर्ण

गाेपााष्टमी की तिथि 21 नवंबर रात 9:50 पर शुरू होगी व समापन 22 नवंबर रात 10:52 बजे होगा। मान्यताओं के अनुसार, जो लोग गोपाष्टमी की पूर्व संध्या पर गाय की विधिवत पूजा करते हैं उन्हें खुशहाल जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गोपाष्टमी के दिन पूजा करने वाले व्यक्ति की मनोकामना पूरी होती हैं।

पानीपत के बाद अम्बाला में सबसे पुरानी गाेशाला
सिटी में सपाटू राेड पर बनी गाेशाला सबसे पुरानी है। इसकी देखरेख गाेशाला ट्रस्ट साेसाइटी कर रही है। मैनेजर विजय अग्रवाल ने बताया कि हर साल गाेशाला में भजन संध्या व भंडारे का आयाेजन किया जाता है लेकिन इस बार काेराेना की वजह से कार्यक्रम नहीं हाेगा। गाेपाष्टमी पर सुबह से शाम तक श्रद्धालु पूजा करने आ सकते हैं। उन्हाेंने बताया कि यह गाेशाला 1912 से लाहाैर से रजिस्टर्ड है। 125 साल पुरानी इस गाेशाला में 700 पशुधन हैं। पानीपत के बाद अम्बाला की यह गाेशाला सबसे पुरानी है। साेसाइटी में 16 सदस्य हैं व सेठ मदन लाल इसके प्रधान हैं।

लाचार और बीमार गायों की हाेती है सेवा
पुरानी घास मंडी में स्थित श्री कृष्ण गाेधाम जिसे केवल कृष्ण मिगलानी गाेशाला के नाम से जाना जाता है। यहां 650 बीमार, लाचार व दूध न देने वाली गायाें की सेवा की जाती है। गाेशाला के सचिव विवेक सबलाेक ने बताया कि 20 साल पुरानी इस गाेशाला में हर साल भजन संध्या हाेती है लेकिन इस बार कार्यक्रम नहीं हाेगा। 22 नवंबर काे सुबह 5 बजे भजन कीर्तन के साथ भगवान कृष्ण काे पालकी में बिठाकर गाेशाला की परिक्रमा करवाई जाएगी। गाेशाला में दानियाें व भक्ताें के लिए गुड़ व हरे चारे का प्रबंध रहेगा। सुबह से शाम तक पूजा की जाएगी। गाेशाला के प्रधान नरेश अग्रवाल, संरक्षक विनाेद और सचिव विवेक सबलाेक, कोषाध्यक्ष जगन्नाथ, वाइस प्रेसिडेंट संदीप सचदेवा, अन्य सदस्य राज कुमार गुप्ता, राज कुमार अग्रवाल, साेहन लाल आदि हैं।

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