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भ्रूण छाेड़कर फरार होने का मामला:अस्पताल में भ्रूण छोड़कर गई महिला को पुलिस ने ढूंढा, महिला ने मांगी माफी

अम्बाला3 घंटे पहले
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कैंट सिविल अस्पताल में भ्रूण छाेड़कर फरार हुई महिला को साहा थाना पुलिस ढूंढकर शनिवार रात 12 बजे अस्पताल पहुंची। पुलिस ने बताया कि महिला और उसके पति की दिमागी स्थिति ठीक नहीं है। इसके अलावा महिला ने अपनी गलती मान ली है, इसलिए उसे भ्रूण देने के बाद छोड़ दिया गया।

गांव बधौली की रहने वाली महिला ने बताया था कि घर में काम करते समय वह गिर गई थी। इसी के चलते भ्रूण गिर गया था। महिला काे अबॉर्शन के बाद वार्ड में भर्ती किया गया लेकिन वह भ्रूण छोड़ कर चली गई। सिविल चौकी पुलिस ने मामले की जानकारी रेजिमेंट चौकी पुलिस और रेजिमेंट चौकी पुलिस ने साहा पुलिस को दी। महिला अस्पताल से साहा पहुंच गई थी।

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