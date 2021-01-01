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45 साल के भरोसे को दगा:पुजारी ने दक्षिणा के लाखों रुपए विश्वासपात्र परिवार को बैंक में जमा कराने दिए, अब धोखाधड़ी का खुलासा

अम्बाला सिटी2 घंटे पहले
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रेलवे रोड स्थित गोगा माड़ी के मुख्य पुजारी श्याम सुंदर 45 सालों में मिली दक्षिणा व चढ़ावे का पैसा अपने विश्वासपात्र परिवार को देता रहा। पुजारी के मुताबिक परिवार के सदस्य उसे बताते रहे कि उसके बैंक खातों में करीब 45 लाख रुपए जमा हो गया। जबकि वे खुद उसके चेक लगाकर बैंक से पैसा निकालकर हजम करते गए।

इस मामले में पुजारी की शिकायत पर सिटी पुलिस ने सुषमा गुप्ता व दो बेटों येतांशु गुप्ता व रिंकू गुप्ता के खिलाफ साजिशन धोखाधड़ी व विश्वासघात की धाराओं में केस दर्ज किया है। एसएचओ रामकुमार ने बताया कि पैसा वाया चेक ट्रांसफर हुआ है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी योतांशु ने 28 लाख की धोखाधड़ी कबूल की है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।

चेक पर यह कहकर साइन करवा लेते थे कि ये बैंक का फार्म है: पुजारी

मैं करीब 50-55 साल से रेलवे रोड पर स्थित गोगा माड़ी का मुख्य पुजारी हूं। करीब 45 साल से मास्टर जयप्रकाश (अब मौत हो चुकी) के परिवार को जानता हूं। मंदिर में जो भी चढ़ावा व दक्षिणा मिलती थी या पूजा-पाठ पर जो दान-दक्षिणा मिलती थी, पहले जयप्रकाश और फिर उनके देहांत के बाद उसकी पत्नी सुषमा व बेटों येतांशु गुप्ता व रिंकू गुप्ता को बैंक में जमा कराने के लिए देता रहा।

सुषमा व उनके बेटों ने कई बार पासबुक में हाथ लिखी ही एंट्रियां दिखाई। उनके स्टेट बैंक के खाते में 40.71 लाख रुपए व बंधन बैंक के खाते में 4.14 लाख रुपए जमा हुए बताए। इन लोगों ने मेरे 4 लाख रुपए अपने काम के लिए इस्तेमाल किए थे। मुझे विश्वास था कि लौटा देंगे। मेरे दस्तावेज राशन कार्ड, आधार कार्ड, व तीन-चार चेकबुक, बैंक पासबुक सबकुछ उनके पास था।

यही नहीं मंदिर में शारदा मां की मूर्ति का 3 तोले का हार, 2 सोने की चूड़ियां (4 तोले की), एक सोने की नथ 5 ग्राम, माथे का टीका 5 ग्राम व करीब एक किलो चांदी के 2 छत्र, 2 तोले सोने का मुकुट भी इनके परिवार के पास रख दिया था। कुछ साल पहले मेरे घर पर चोरी हुई थी। तब इन लोगों ने मुझे विश्वास में लेकर ये गहने ले लिए थे कि आप वृद्ध हो, कोई आपसे लूट न ले।

14 जनवरी 2021 को मेरे छोटे भतीजे रोहित ने बैंक से पता किया तो खुलासा हुआ कि मेरे खाते से दिसंबर 2020 में येतांशु गुप्ता ने 85 हजार रुपए निकाले थे। जब मैंने सभी परिवार वालों के सामने येतांशु से पूछताछ की तो सामने आया कि 4-5 साल से मेरे खातों से रकम निकलवाई जा रही थी। मेरे खातों से पैसे निकलवा कर मौज-मस्ती पर खर्च किए, कर्ज चुकाया।

बैंक में जमा करवाने के लिए दी रकम जमा न करवाकर खुद हड़प ली और हाथ से झूठी एंट्रियां दिखाते रहे। एसबीआई खाते से 13 लाख 61 हजार रुपए चेकों पर हस्ताक्षर करवा कर निकलवा लिए थे। चेक बुक में मेरे साइन यह कहकर करवा लेते थे कि ये बैंक का फार्म है और पैसे जमा कराने के लिए इस पर साइन जरूरी हैं।

मैं ज्यादा पढ़ा-लिखा नहीं और भरोसे में साइन करता रहा। येतांशु ने हमारे घर का बिजली का बिल भरने के लिए अलग-अलग समय में 54 हजार रुपए लेकिन बिल नहीं भरा। फर्जी रसीदें बनाकर दे दी। अब तो इन्होंने मंदिर में शारदा माता की मूर्ति बनवाने के लिए रखे जेवरात देने से भी मना कर दिया है।

(जैसा पुजारी श्याम सुंदर ने पुलिस शिकायत में बताया)

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