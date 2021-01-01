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पढ़ाई शुरू:आज से खुलेंगे प्राइवेट व सरकारी स्कूल पेरेंट्स तय करेंगे बच्चे जाएंगे या नहीं

अम्बाला7 घंटे पहले
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अम्बाला | डीएवी पब्लिक रीवर साइड स्कूल खाेलने से पहले सफाई करता स्टाफ। - Dainik Bhaskar
अम्बाला | डीएवी पब्लिक रीवर साइड स्कूल खाेलने से पहले सफाई करता स्टाफ।
  • 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक लगेगी क्लास

आज से जिले के सभी निजी और सरकारी स्कूलों में छठी से आठवीं कक्षा तक की पढ़ाई शुरू होने जा रही है। लेकिन पेरेंट्स तय करेंगे कि उनके बच्चे स्कूल जाएंगे या नहीं। डॉक्टरी जांच की सामान्य पर्ची और पेरेंट्स की अनुमति पत्र के बाद स्टूडेंट्स को स्कूल में एंट्री मिलेगी। जो स्टूडेंट्स स्कूल नहीं जाएंगे, उनके लिए पहले की ही तरह ऑनलाइन क्लास जारी रहेगी। सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक क्लास चलेगी। देखना यह है कि इनमें से कितने बच्चे स्कूल जाते हैं।

स्कूल में प्रवेश के लिए किसी भी डॉक्टर की सामान्य पर्ची जरूरी है। जांच के बाद डॉक्टर अपनी पर्ची पर लिखकर देंगे कि विद्यार्थी में कोरोना संक्रमण के लक्षण नहीं हैं और स्वास्थ्य सामान्य है। शिक्षा निदेशालय की तय इस गाइडलाइन संबंधी डॉक्टरी पर्ची के बाद ही स्कूल में प्रवेश मिलेगा। पर्ची तीन दिन से पुरानी नहीं होनी चाहिए।

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