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सरकार और रोडवेज काे हो रहा नुकसान:रोडवेज की तर्ज पर कैंट बस स्टैंड के आसपास 5 जगहों पर निजी बस ऑपरेटरों ने खोले काउंटर

अम्बाला32 मिनट पहले
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कैंट ओवरब्रिज के पास यात्रियों को बैठाने के लिए रुकी प्राइवेट बस।
  • यूपी, बिहार व दिल्ली जाने वाले यात्रियों को दी जा रही टिकटें
  • रोडवेज इंस्पेक्टर बोले- प्राइवेट बसों का इस्तेमाल टैक्स जमा कराने के बाद समारोह में ही हो सकता है

कैंट बस स्टैंड के आसपास 5 जगहों पर रोडवेज की तर्ज पर प्राइवेट बस ऑपरेटरों ने अपने काउंटर खोल लिए हैं। यहां यूपी, बिहार, दिल्ली जाने वाले यात्रियों को टिकट मुहैया कराई जा रही हैं। इसी वजह से दिनभर सवारियां इन काउंटर के बाद पंजाब से आने वाली डबल डैकर और वोल्वो बसों का इंतजार करती रहती हैं। यह बसें सरेआम कैंट रेलवे ओवरब्रिज के नीचे और ऊपर रुक रही हैं। यह सिलसिला कई माह से जारी है और रसूखदार प्राइवेट बस ऑपरेटर की वजह से राज्य सरकार और रोडवेज को नुकसान पहुंच रहा है।

बता दें कि वीरवार को वातानुकूलित बसों में यात्रियों से जबरन ज्यादा किराया लेने का मामला सामने आया था। आरटीए अम्बाला की ओर से बस ऑपरेटर के खिलाफ सिर्फ जुर्माना किया गया है और जबरदस्ती पैसे छीनने को लेकर पुलिस को नहीं लिखा गया। न ही मौके पर मौजूद पुलिस ने इस संबंध में कोई कार्रवाई करने की जरूरत समझी।

बिना रोड टैक्स के दिल्ली जाने वाली निजी बसें पकड़ी
आरटीए ने शुक्रवार को भी बिना रोड टैक्स के दिल्ली की तरफ जाने वाली प्राइवेट बसें पकड़ी, जिन्हें कैंट बस स्टैंड पर लगाया गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या प्राइवेट बस ऑपरेटर रोडवेज विभाग की तरह सवारियों को एक जगह से दूसरी जगह पर ढो सकते हैं? इस पर रोडवेज इंस्पेक्टर ने जवाब दिया कि निजी बसों को किसी सामाजिक, धार्मिक या शादी समारोह में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसकी एवज में रोड टैक्स जमा कराना होता है। इस तरह से तो रोडवेज और किलोमीटर स्कीम के तहत हरियाणा और पंजाब में चलाई जा रही बसों के ऑपरेटर को नुकसान होगा। सवारियां ढोने की जिम्मेदारी रोडवेज और परमिट धारक बस ऑपरेटर की है।

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