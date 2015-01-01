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  • Road Sealing Due To Sewerage Line In Prem Nagar, Neither Public Health Department Nor Corporation Is Doing It Right

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समस्या:प्रेम नगर में सीवरेज लाइन बैठने से सड़क धंसी, न जनस्वास्थ्य विभाग ठीक कर रहा न निगम

अम्बाला2 घंटे पहले
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सिटी के प्रेम नगर में सीवरेज के कारण धंसी सड़क दिखाते लाेग।
  • लाेग बाेले- 2 माह से अधिकारियाें के पास लगा रहे चक्कर, सीएम विंडाे पर दूसरी बार शिकायत

सिटी प्रेम नगर में मेन राेड के पास सीवरेज लाइन बैठने से सड़क धंस गई। सड़क इतनी धंसी कि आसपास के घराें की दीवाराें में भी दरारें आनी शुरू हाे गई हैं। लाेग दाे महीने से जनस्वास्थ्य विभाग, नगर निगम, डीसी ऑफिस में चक्कर काटने के अलावा सीएम विंडाे में शिकायत कर चुके हैं। मगर अभी तक जनस्वास्थ्य विभाग और नगर निगम अधिकारियाें ने सड़क की मेंटेनेंस करने के लिए दिलचस्पी नहीं दिखाई। अब दाेबारा लाेगाें ने सीएम विंडाे में शिकायत कर समस्या के समाधान की मांग की है।

अरविंद सरदाना, हरपाल, बाेबी, श्यामसुंदर, कर्ण ने बताया कि उनके घराें व दुकानाें के सामने सीवरेज लाइन बैठने से सड़क धंस गई है। यह समस्या कई महीनाें पुरानी है। सीवरेज लाइन की मेंटेनेंस करने के लिए जनस्वास्थ्य विभाग, नगर निगम, डीसी ऑफिस में जा चुके हैं। इसके बाद भी काेई सीवरेज लाइन ठीक करने नहीं किया।

उन्हाेंने बताया कि सीवरेज धंसने से पानी जमीन में ही जमा हाे रहा है। जमीन में पानी जमा हाेने से उनके घराें की नींव बैठने लग गई है। घराें के रैंप में भी दरारें अा गई हैं। कई बार वाहन चालक सड़क खराब हाेने से गिरकर घायल हाे चुके हैं और कई बार ताे घराें में पीने का पानी भी गंदा आता है।

निगम अधिकारी दिवाली के बाद सीवरेज लाइन को ठीक कराएंगे : गाबा
जन स्वास्थ्य विभाग के एक्सईएन दिनेश गाबा ने बताया कि यह मामला उनकी जानकारी में है। इस बारे में नगर निगम को पत्र लिखा गया है। निगम अधिकारियों का कहना है कि दिवाली के बाद सीवरेज लाइन को ठीक किया जाएगा।

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