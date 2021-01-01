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पोस्टर मेकिंग:रुचिका इति सैनी और बिपाशा ने पाया पहला स्थान

अम्बाला5 घंटे पहले
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एसडी काॅलेज की गणित विभाग की तीन स्टूडेंट्स रुचिका, इति सैनी और बिपाशा की टीम ने राज्य स्तरीय इंटर कॉलेज और इंटर स्कूल पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया। यह प्रतियाेगिता डीबीटी गर्वमेंट ऑफ इंडिया के सहयोग से खालसा कॉलेज पटियाला में आयोजित की गई थी।

प्रिंसिपल डाॅ.राजिंद्र सिंह और गणित विभागाध्यक्ष डाॅ. नवीन गुलाटी ने बताया कि इस मुकाबले में अलग-अलग स्कूलों और कॉलेजों से 28 टीमों ने भाग लिया। इस प्रतियाेगिता में एसडी काॅलेज की प्रथम रही टीम काे डाॅ. धर्मेंद्र सिंह ऊबा, मुख्य अतिथ डाॅ. नवीन गुलाटी व वाइस प्रिंसिपल डाॅ. गुरमीत सिंह ने 2100 रुपए की राशि, सर्टिफिकेट और माेमेंटाे देकर सम्मानित किया।

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