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बिना अनुमति टॉयलेट क्लीनर बनाने का मामला:समा बायोटेक का लाइसेंस रद्द होगा, सिंगला बंधुओं को सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस

अम्बाला2 घंटे पहले
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  • साहा की फैक्टरी में मंगलवार शाम हुई थी छापेमारी

साहा इंडस्ट्रियल एरिया में प्लॉट नंबर 46 में मंगलवार देर शाम तक चली कार्रवाई के दौरान आयुष और डीईटीसी विभाग को फर्म में कई खामियां मिली हैं। आयुष ने एक फर्म समा बायोटेक का लाइसेंस सस्पेंड करने की सिफारिश कर दी है। बिना अनुमति प्रोडक्ट बनाने के मामले में आपराधिक मामला दर्ज किया जा सकता है। सेल टैक्स विभाग ने 27 जनवरी को पंसारी बाजार में अमित ट्रेडर्स के यहां किए गए सर्वे में टैक्स चोरी की संभावना नजर आई है।

इसलिए सिंगला ब्रदर्स को जांच में शामिल होने का नोटिस भेजा गया है। ट्रेडर्स वेलफेयर सोसायटी के प्रधान विकास सिंगला व भाई अमित सिंगला ने सरकारी काम में बाधा डालने और पुलिस को घेरने के मामले में हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मांगी है। हाईकोर्ट में वर्क सस्पेंड होने के चलते 10 फरवरी की अगली तारीख लगी है। स्थानीय कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका की अर्जी खारिज हो गई थी।

जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डॉ. सतपाल ने बताया कि साहा स्थित फैक्टरी में टॉयलेट क्लीनर और फ्लोर क्लीनर बिना अनुमति के बनाया जा रहा था। विभाग द्वारा इन प्रोडक्ट को बनाने की कोई अनुमति फर्म को नहीं दी थी। यह प्रोडक्ट समा बायोटेक बना रही थी, जिसका प्रॉपराइटर नोएडा निवासी विनीत भगत है। फैक्टरी से 7 अलग-अलग प्रोडक्ट के सैंपल लेकर लैब में भेजे हैं। फर्म का लाइसेंस जल्द रद्द किया जाएगा। फर्म के पास आयुर्वेदिक लाइसेंस है, मगर वह दूसरे प्रोडक्ट बिना मंजूरी से बना रही थी।

1 एड्रेस पर 2 फर्म, एक सामान दूसरे को बेच रही, ऑनलाइन डाटा से खुलेगा राज

डिप्टी एक्साइज एंड टेक्सेशन कमिश्नर (डीईटीसी सेल टैक्स) टीम ने फैक्टरी की जांच में पाया कि समा बायोटेक और विसमा फर्म प्लॉट नंबर-46 के ही पते पर चल रही थी। डीईटीसी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि समा कंपनी जो 7 अलग-अलग तरह के प्रोडक्ट बना रही थी, वह प्रोडक्ट उसी एड्रेस पर विसमा फर्म खरीद रही थी।

विसमा फर्म में विकास सिंगला का भाई अमित सिंगला पार्टनर है। विभाग द्वारा दोनों कंपनियों की सेल और परचेज को चेक किया जा रहा है। दोनों कंपनियों द्वारा पूर्व में भरे गए टैक्स व ऑनलाइन जानकारियों की क्रॉस वेरीफिकेशन की जाएगी।

पंसारी बाजार में किए सर्वे के बाद नोटिस चस्पाया : 27 जनवरी को सेल्स टैक्स विभाग ने पंसारी बाजार में विकास सिंगला व अमित सिंगला की अमित ट्रेडर्स फर्म पर रात तक सर्वे किया था। सर्वे में विभाग को कई खामियां मिली जिसपर अब विभाग ने सिंगला बंधुओं को नोटिस जारी कर दिया है।

नोटिस पंसारी बाजार में फर्म के बाहर चस्पा गया जबकि ई-मेल भी किया गया है। नोटिस में फर्म मालिकों को विभाग के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है। सर्वे के दौरान विभाग ने फर्म के कागजात, कंप्यूटर, चिप व अन्य सामान जब्त किया था और फर्म मालिकों के सामने ही इसे खोला जाएगा।

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