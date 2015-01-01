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खाद्य पदार्थों की चेकिंग:दशमेश स्वीट्स से गुलाब जामुन जय अम्बे से बर्फी के सैंपल लिए

अम्बाला2 घंटे पहले
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सिटी में खाद्य पदार्थों की चेकिंग करते स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग(एफडीए) ने वीरवार को सिटी में मिठाई की दुकानों से 5 अलग-अलग मिठाइयों के सैंपल लिए। विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारी गौरव शर्मा ने मंगलवार को सिटी की अनाज मंडी के सामने से रसगुल्ला, दशमेश स्वीट्स जलबेहड़ा रोड से गुलाब जामुन, हिसार रोड स्थित जय अम्बे स्वीट्स से खोया बर्फी, हिसार रोड स्थित फौजी स्वीट्स से पनीर, लायलपुर बस्ती स्थित प्रेमी स्वीट्स से दूध का सैंपल लिया। गौरव शर्मा के मुताबिक सभी सैंपल जांच के लिए लैब में भेजे गए हैं।

20 भवन मालिकों को प्राॅपर्टी टैक्स जमा कराने के नोटिस दिवाली के बाद हाेगी वसूली

प्राॅपर्टी टैक्स की वसूली को लेकर नगर निगम ने वीरवार को भी डिफाल्टरों को नोटिस बांटे। निगम के हाउस टैक्स ब्रांच के बलबीर सिंह के नेतृत्व में कमिश्नर ने टीम का गठन किया है। टीम ने 20 भवन मालिकों को प्राॅपर्टी टैक्स जमा कराने के नोटिस दिए हैं। सिटी प्रोजेक्ट अफसर अनिल राणा ने कहा कि प्राॅपर्टी टैक्स में छूट के बावजूद डिफाल्टरों ने टैक्स जमा नहीं कराया है।

ऐसे सभी लोगों के लिए नोटिस तैयार किए जा रहे हैं। सरकारी कार्यालयाें को भी टैक्स जमा कराने के लिए लेटर लिखा जाएगा। दिवाली के बाद प्राॅपर्टी टैक्स वसूल करने में तेजी लाई जाएगी। अगर कोई नोटिस देने के बाद भी टैक्स जमा नहीं कराएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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