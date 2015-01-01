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आस्था:स्नात्र पूजा जिनेश्वर भगवान के प्रति भक्ति को व्यक्त करने का माध्यम : साध्वी प्रीति

अम्बाला18 मिनट पहले
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सिटी स्थित श्री सुपार्श्व नाथ जैन मंदिर में चल रही स्नात्र पूजा में पहुंचीं जैन समाज की महिलाएं।

सिटी स्थित श्री सुपार्श्व नाथ जैन मंदिर में जैन साध्वी प्रीति सुधा और प्रीति रत्ना की आज्ञा अनुवर्तिनी साध्वी प्रीति यशा की चल रही मास खमन की कठोर तपस्या की अनुमोदना स्वरूप स्नात्र पूजा का आयोजन किया गया। पूजा का लाभ चक्रेश्वरी लाल, भारत भूषण, मुनीश्वर लाल, डाॅ. विनोद जैन चंडीगढ़ व हेमेंद्र विजय जैन, पीयूष जैन, हेमंत जैन व लव जैन अम्बाला सिटी वालों ने लिया।

पूजा में जैन श्रद्धालु मौजूद रहे। साध्वी प्रीति सुधा महाराज ने कहा कि यह पूजा जिनेश्वर भगवान के प्रति हमारे सम्मान और भक्ति को व्यक्त करने का एक माध्यम है। भक्ति ही एकमात्र सरल और आसान मार्ग है, जिससे मोक्ष या मुक्ति प्राप्त होती है। साध्वी प्रीति यशा महाराज ने समाज कल्याण के लिए मास खमन की कठोर तपस्या कर प्रभु की भक्ति की और आज हमने स्नात्र पूजा के माध्यम से साध्वी महाराज के कठोर तप की सफलता के लिए प्रभु की भक्ति कर उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास किया है। पूजा उपरांत गौतम प्रसादी का भी आयोजन किया गया।

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