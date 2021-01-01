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बाइक मार्च भी निकाला:किसानों के समर्थन में बिजली कर्मचारियों ने की सांकेतिक हड़ताल, सर्व कर्मचारी संघ का समर्थन

अम्बाला सिटीएक घंटा पहले
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धूलकाेट कैंपस में बुधवार काे ऑल हरियाणा पावर काॅर्पोरेशन वर्कर्स यूनियन अम्बाला यूनिट ने इलेक्ट्रिसिटी इम्प्लाइज फेडरेशन ऑफ इंडिया के आह्वान पर सांकेतिक हड़ताल की। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने हड़ताल को समर्थन दिया। रोष प्रदर्शन की अध्यक्षता यूनिट प्रधान सतीश कालड़ा ने की। मंच संचालन वरिष्ठ उप-प्रधान विनोद कुमार ने किया।

सर्वकर्मचारी संघ के राज्य महासचिव सतीश सेठी व राज्य प्रेस प्रवक्ता इंद्र सिंह बधाना, सहसचिव सुरेंद्र राणा, सहसचिव रविंद्र शर्मा सहित चतुर्थ श्रेणी के राज्य प्रधान रामगोपाल, जिला प्रधान कमलजीत बख्तुआ, सचिव महावीर पाई सहित सर्वकर्मचारी संघ के अनेक पदाधिकारियों ने भाग लिया।

इस दाैरान तीनों कृषि कानूनाें काे रद्द करने, एमएसपी पर कानून बनाकर सरकारी खरीद की गारंटी व जुर्माने का प्रावधान समाप्त करने, पराली के निपटान का वैकल्पिक समाधान करने, बिजली संशोधन बिल 2020 वापस लेने, बिजली क्षेत्र का निजीकरण बंद कर सरकारी क्षेत्र में खाली पड़े पदों को नियमित भर्ती द्वारा भरने, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, पुरानी पेंशन नीति बहाल करने, श्रम कानूनों में किए गए मजदूर व कर्मचारी विरोधी बदलाव रद्द करने और बिजली के अधिकार को मानव अधिकार बनाने की मांगें रखी गई। दोपहर 1 से 3 बजे तक बिजली कर्मचारियों व सर्व कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने बाइक पर मार्च करते हुए शंभू बार्डर स्थित धरनास्थल पर पहुंचकर किसानों को समर्थन दिया।

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