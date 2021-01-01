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कैंट सिविल अस्पताल का मामला:बेटा हाेने की बात कह स्टाफ ने 2100 रुपए की बधाई ली, बेटी हाेने की जानकारी मिली ताे विवाद

अम्बाला2 घंटे पहले
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  • बधाई के पैसे लेने का वीडियो वायरल हुआ, परिजनों ने अस्पताल प्रशासन को नहीं दी लिखित शिकायत

कैंट सिविल अस्पताल में बेटा होने की बात कहकर पहले 2100 रुपए की बधाई ले ली गई। कुछ देर के बाद जब प्रसूता के पति को स्टाफ ने बेटी होने की जानकारी दी तो विवाद खड़ा हो गया। मगर मामले में परिजनों की ओर से कोई लिखित शिकायत अस्पताल के पीएमओ को नहीं दी है। इसलिए फिलहाल मामले में कोई कानूनी नहीं की गई है।

पति ने बताया कि सोमवार को जब पत्नी को अस्पताल में दाखिल किया तो नर्सिंग स्टाफ और डाॅक्टरों ने चेकअप किया। इसके बाद ऑपरेशन थियेटर में ले गए। इसके बाद महिला कर्मियों ने उससे 2100 रुपए की बधाई मांगी। बधाई देने के बाद ही बच्चा देने की बात कही गई। इसी के चलते उसे बधाई के रूप में पैसे देने पड़े।

लेकिन दोपहर को 1:40 बजे जब उसको बच्चा दिया गया तो बताया गया कि प्रसूता ने बेटी को जन्म दिया है। बधाई के पैसे लेने का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जिसमें प्रसूता के परिजन 2 हजार रुपए देने-लेने की बात करते दिखाए दे रहे हैं।

एक बुजुर्ग महिला के हाथ में 500-500 रुपए के नोट भी दिखाई दे रहे हैं। बुधवार को भी प्रसूता का पति दिनभर परेशान रहा। प्रसूता के पति ने एक बार तो नवजात बच्चे का डीएनए टेस्ट तक कराने की बात कही। बता दें कि सोमवार काे अस्पताल में 13 बच्चे पैदा हुए थे जिसमें 3 लड़के और 10 लड़कियां हैं।

पीएमओ बोले- अस्पताल में बधाई लेने पर रोक, शिकायत आई तो कार्रवाई करेंगे

पूर्व में उसके पास ऐसे मामले आए थे जिन पर सख्त कार्रवाई की जा चुकी है। कुछ कर्मियों से स्पष्टीकरण भी मांगा जा चुका है। सोमवार को हुए मामले की उसके पास कोई शिकायत नहीं आई है। यदि शिकायत आती है तो संबंधित कर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी।
राकेश सहगल, पीएमओ, सिविल अस्पताल, अम्बाला कैंट

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