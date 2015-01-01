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सर्वे पूरा:स्कूलों में बुक बैंक, धर्म स्थलों में बर्तन भंडार का सर्वे पूरा

अम्बाला2 दिन पहले
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नगर परिषद की स्वच्छ भारत मिशन टीम द्वारा स्कूलों में बुक व यूनिफार्म बैंक के अलावा धार्मिक स्थलों पर बर्तन भंडार का सर्वे कैंट में पूरा कर लिया गया है। सरकारी स्कूलों से बुक व यूनिफार्म बैंक का डाटा कलेक्ट कर लिया गया है जबकि प्राइवेट स्कूल अभी बंद होने की वजह से यहां से डाटा हासिल नहीं किया जा सका है। टीम द्वारा कैंट के 44 स्कूलों से डाटा कलेक्ट किया गया है जहां बुक बैंकों की शुरूआत की गई थी।

किस स्कूल के बुक बैंक व यूनिफार्म बैंक में कितनी किताबें व यूनिफार्म है इसकी जानकारी जुटाई जा चुकी है। राजकीय स्कूलों से इकट्‌ठा किया जा चुका है जिसमें गर्वमेंट स्कूल बकरा मार्केट के बुक बैंक में सबसे ज्यादा 200 बुक्स उपलब्ध हैं, इसी तरह गर्वमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बब्याल में 156 बुक्स जबकि प्राइमरी स्कूल बब्याल में 114 बुक्स उपलब्ध हैं। यह बुक्स अब जरूरतमंद विद्यार्थियों को टीम के माध्यम से आगे वितरित की जा सकेंगी।

29 धर्मस्थलों में बर्तन भंडार

प्लास्टिक व थर्माकोल का प्रयोग प्रतिबंध करने को लेकर टीम द्वारा धर्मस्थलों में सर्वे किया गया था और प्रबंधकों को नोटिस जारी किए गए थे। इनके माध्यम से धार्मिक व अन्य आयोजनों में प्लास्टिक व थर्माकोल की प्लेट्स, कटोरी आदि का इस्तेमाल नहीं करने को कहा गया था। 29 धर्मस्थलों के प्रबंधकों द्वारा टीम को अब तक नोटिस साइन कर वापस दिए गए हैं। करीब 30 और धर्मस्थलों से ऐसे नोटिस साइन होने अभी बाकि हैं। बता दें कि 1 नवंबर से कैंट में प्लास्टिक व थर्माकोल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

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