पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

आधे से ज्यादा काम पूरा:राजीव गांधी स्टेडियम में स्वीमिंग पूल गर्मियों में शुरू होने की उम्मीद

अम्बाला सिटी3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
सिटी के राजीव गांधी स्टेडियम में निर्माणाधीन स्वीमिंग पूल। - Dainik Bhaskar
सिटी के राजीव गांधी स्टेडियम में निर्माणाधीन स्वीमिंग पूल।
  • मुख्यमंत्री ने 28 मई 2016 को की थी घोषणा, 5 अगस्त 2019 को जारी हुआ टेंडर, 2.63 करोड़ से बन रहा पूल
  • लंबे समय से तैराकों को है पूल के शुरू होने का इंतजार

सिटी के राजीव गांधी खेल स्टेडियम में निर्माणाधीन स्वीमिंग पूल के गर्मियों में शुरू होने की उम्मीद है। पूल के बेसमेंट समेत आधे से ज्यादा काम को पूरा कर लिया गया है। अब चेंजिंग रूम व शौचालयों का ही काम बाकी है। 2.63 करोड़ की लागत से बन रहे इस स्वीमिंग पूल का तैराक लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री की तरफ से साल 2016 में की गई घोषणा के बाद 25 अगस्त 2019 को इस पूल का टेंडर हुआ था। जिसे एक साल में पूरा किया जाना था। उस लिहाज से अभी यह काम लेट चल रहा है।

25 गुना 50 मीटर के इस स्वीमिंग पूल का बेस लगभग तैयार किया जा चुका है और फीनिशिंग वर्क बाकी है। पूल के साथ ही चेंजिंग रूम व शौचालय आदि का निर्माण किया जा रहा है। इस पूल के निर्माण को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 28 मई 2016 को यहां 10 करोड़ से ऑल वेदर स्वीमिंग पूल बनाने की घोषणा की थी।

ऑल वेदर पूल के लिए 25 गुना 50 मीटर के स्टैंडर्ड साइज के अलावा फिल्टरेशन, सोलर प्लांट, शौचालयों, चेंजिंग रूम, वार्मिंग पूल की व्यवस्था की गई थी। हालांकि, बाद में खेल विभाग ने इसका खर्च वहन करने से हाथ खींच लिया। जिसके बाद पूल का बजट लगभग सात करोड़ घटाकर सीधे 2.63 करोड़ कर साधारण पूल को मंजूरी दी गई।

हालांकि, पूल के स्वरूप में बदलाव की वजह तकनीकी बताई गई। अब यह स्वीमिंग पूल एचएसवीपी बना रहा है। एचएसवीपी के मुताबिक जिस जगह पर पूल का निर्माण किया जा रहा है वहां लंबे समय तक जमीन से पानी रिसता रहा। जिसको सूखाने में काफी समय लगने से यह प्रोजेक्ट लेट हुआ।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser