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विकास कार्यों पर रोक:नारायणगढ़ विधायक के हस्तक्षेप के बाद खुले थे 43 कामों के टेंडर, कोर्ट ने वर्क ऑर्डर पर लगाई रोक

नारायणगढ़3 घंटे पहले
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  • विकास कोऑपरेटिव सोसाइटी ने याचिका में कहा था नपा ने किसी भी सोसाइटी को काम नहीं दिया
  • सदस्यों का तर्क- सोसाइटियां सरकार को 3 फीसदी टैक्स देती हैं

नगरपालिका ने विकास कार्यों के लिए जो 43 टेंडर खोले थे उनके वर्क ऑर्डर जारी करने पर स्थानीय काेर्ट ने रोक लगा दी है। यह आदेश अदालत ने विकास कोऑपरेटिव सोसाइटी की याचिका पर सुनवाई के बाद जारी किए। फिलहाल ठेकेदारों को वर्क ऑर्डर जारी नहीं किए जा सकेंगे। बता दें कि विधायक शैली चौधरी के हस्तक्षेप के बाद ये 43 टेंडर खोले गए थे।

विकास कोऑपरेटिव सोसाइटी ने अपने वकील हेमंत बिंदल की मार्फत अदालत में याचिका दायर की थी। याचिका में हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए कहा था कि नगरपालिका ने किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को काम नहीं दिया है। इसलिए इन टेंडरों के वर्क ऑर्डर जारी करने पर रोक लगाई जाए।

साथ ही कहा था कि नियमों को ताक पर रखकर टेंडर भरे गए हैं, जबकि 50 लाख तक कि रजिस्टर्ड सोसाइटियों को टेंडर भरने की प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी। यदि कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी टेंडर नहीं भरती तो अन्य ठेकेदारों को टेंडर भरने की छूट दी जाती है।

सोसाइटी के सदस्यों का कहना है कि रजिस्टर्ड सोसाइटियां सरकार को टैक्स के रूप में 3 प्रतिशत हिस्सा देती हैं। हर साल सहकारी समिति के अधिकारियों द्वारा सोसाइटी का ऑडिट किया जाता है। एडवोकेट बिंदल ने बताया कि काेर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए वर्क ऑर्डर जारी करने पर रोक लगा दी है।

नारायणगढ़ एरिया के कई जरूरी काम होंगे प्रभावित

शहर के विकास कार्यों के लिए खोले गए टेंडरों पर स्टे लग जाने से गलियों व नालियों के अलावा कई जरूरी कार्यों पर भी रोक लग गई है। करीब 6 महीने की जद्दोजहद के बाद यह टेंडर खोले गए थे। वहीं बहुत से ठेकेदार भी प्रभावित होंगे जो 6 महीने से टेंडरों के खुलने का इंतजार कर रहे थे। यही नहीं कुछ ऐसे ठेकेदार भी प्रभावित होंगे जिन्होंने टेंडर खुलने से पहले ही काम पूरे कर रखे हैं।

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