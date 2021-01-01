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निर्मल ने कहा:किसानों की निर्णायक लड़ाई लाजवाब, सरकारी षड्यंत्र बेनकाब

अम्बाला5 घंटे पहले
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हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट के संस्थापक एवं पूर्व मंत्री निर्मल सिंह ने कहा कि किसान अब अपने हकों की निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार दिख रहा है कि पूरे राष्ट्र में किसान आंदोलन के नाम पर एकजुटता है।

आंदोलन की सबसे बड़ी खूबी यह भी है कि किसान अपने संगठनों के झंडों के साथ साथ तिरंगा झंडा हाथों में लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को किसान आंदोलन के खिलाफ किया गया सरकारी षड्यंत्र बेनकाब हो चुका है। उन्होंने फ्रंट के कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया कि वे किसान संगठनों के आह्वान पर 6 फरवरी के देशव्यापी बंद को कामयाब बनाएं।

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