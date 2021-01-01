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चोरी की घटना:घर में निचले फ्लोर सोया था परिवार ऊपर की मंजिल से चोर ले गए गहने

अम्बाला3 घंटे पहले
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  • बीडी फ्लोर मिल के पीछे हरि नगर में हुई वारदात

बीडी फ्लोर मिल के पीछे हरि नगर में घर से साेने के गहने चाेरी हाे गए। मकान मालिक मनोज कुमार घर पर ताला लगा कर परिवार के साथ 28 जनवरी को राजस्थान के अलवर में गए थे, जबकि उनका बड़ा भाई ग्राउंड फ्लाेर पर रह रहा था। जब 31 जनवरी की शाम 6 बजे घर आए तो कमरे के ताले टूटे हुए थे।

कमरे में रखी अलमारी चेक की तो लॉकर टूटे थे जिसमें से सोने की 4 अंगूठियां (3 लेडिज, 1 जेंट्स), 2 चेन (1 लेडिज, 1 जेंट्स), एक मंगलसूत्र, 3 कोके नाक के, 1 जोड़ी टोपस गायब थे। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसका बड़ा भाई नीचे के कमरे में रहता है और वह ऊपर वाली बिल्डिंग में रहता है।

रात को चोर छत के ऊपर से बिल्डिंग में दाखिल हुए और चोरी को अंजाम दिया। महेश नगर थाना पुलिस ने फिलहाल मनोज की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चोरी के बारे में नीचे के हिस्से में सो रहे बड़े भाई और परिवार के किसी सदस्य को कुछ भी पता नहीं चला।

बड़ी बस्सी के महाकाली मंदिर से छत्र-मुकुट, नोटों के हार व गल्ले से दान चोरी

नारायणगढ़ | गांव बड़ी बस्सी के महाकाली मंदिर में चोरी हो गई। शनिवार रात को चोर 100 ग्राम का वजनी चांदी का छत्र, करीब 250 ग्राम वजनी चांदी का मुकुट, मूर्ति के गले में पड़ी 5100-5100 रुपए की दो माला व गुल्लक से दान की राशि चुरा ले गए। चोरी का पता तब चला जब पुजारी सुरेश कुमार रविवार सुबह करीब 5 बजे आरती के लिए पहुंचे। सुरेश ने बताया कि वे गांव में ही रहते हैं। मंदिर गांव की फिरनी से करीब 100 मीटर दूर है।

शनिवार रात को पूजा के बाद घर आ गए थे। रविवार सुबह मंदिर पहुंचे दो देखा दोनों दरवाजे खुले पड़े थे और ताले टूटे हुए थे। अंदर सामान बिखरा हुआ था। मंदिर की गुल्लक से करीब 15 हजार की नकदी, मूर्ति पर लगे चांदी के छत्र व मुकुट और नोटों के हार गायब थे। चोर मंदिर का म्यूजिक सिस्टम भी ले गए। गांव के सरपंच हरपाल सिंह, पंच प्रीतम सिंह, रुलदा राम, सुरेश कुमार, गुरनाम सिंह ने भी जल्द से जल्द चोरों को पकड़ने की मांग की।

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