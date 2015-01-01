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राजनीति क्या-क्या नहीं कराती:चुनाव में ‘बाहरी’ का मुद्दा न उठे, इसलिए परिवार की सौगंध खाने वाले होर्डिंग

अम्बाला10 मिनट पहले
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गर निगम चुनाव में भाजपा की मेयर प्रत्याशी डॉ. वंदना शर्मा के बड़े-बड़े होर्डिंग शहर में चर्चा का विषय बन गए। इन पर लिखा है- मैं परिवार की सौगंध खाकर कहती हूं कि मेरे जीवन का हर क्षण अम्बाला निवासियों को समर्पित होगा। इस होर्डिंग पर उनकी बेटी निकुंज शर्मा और नन्ही नातिन श्लोका पंडित कुहू की तस्वीर छपी है। शादी के कार्ड की तर्ज पर कुहू की तरफ से लिखा है-मेरी नानी को जुलूल-जुलूल वोट देना।

असल में इन होर्डिंग के पीछे कहानी है। पिछले दिनों कांग्रेस व फ्रंट ने भाजपा प्रत्याशी डॉ. वंदना और हजपा प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा के बाहरी होने का मुद्दा उठाया। वंदना की ससुराल मटहेड़ी शेखां गांव में है और चुनाव से कुछ समय पहले ही उनकी वोट सिटी के रणजीत नगर में बनवाई गई। इसी विपक्षी मुद्दा उठा रहे हैं कि 2014 में हारने के बाद से विनोद शर्मा अम्बाला में कभी-कभार छुट्टियां मनाने की आते हैं। निगम चुनाव के बाद चंडीगढ़ लौट जाएंगे और शहर की जनता भटकती रहेगी। इसी वजह से पिछले दिनों शक्ति रानी को कहना पड़ा-अम्बाला मेरा अपना शहर है।

देर रात तक चली नामांकनों की जांच
इस बार निगम चुनाव में प्रत्याशियों की नामांकन के साथ दस्तावेजों की औपचारिकताएं पूरी करने में जितने पसीने छूटे हैं, उतने ही पसीने नामांकन जांच में अफसरों के छूटे। वीरवार को नामांकन पत्रों की जांच में काफी लंबा समय लगा। पार्षद प्रत्याशी अपने नामांकन की जांच के लिए सुबह 11.30 बजे से खड़े रहे। देर रात तक स्क्रूटनिंग चलती रही। इसलिए जहां मेयर प्रत्याशियों के पतियों ने दोपहर तक स्वयं डोर-टू-डोर प्रचार किया। वहीं पार्षदों के पतियों और पत्नी ने उनकी कमान संभाली।

मेयर पद के नौ नामांकनों तथा पार्षद पद के लिए खड़े 117 प्रत्याशियों के नामांकनों की जांच की गई। सुबह सबसे पहले रिटर्निंग अफसर सचिन गुप्ता ने मेयर उम्मीदवारों की जांच शुरू की। नामांकनों की जांच दोपहर 1.30 बजे तक चली। इसके बाद पार्षद उम्मीदवारों के नामांकनों स्क्रूटनिंग शुरू हुई। सबसे पहले वार्ड 9 की स्क्रूटनिंग हुई। इसके बाद वार्ड 10, 11, 1, 7, 2, 8, 3, 4, 5, 6 के बाद बारी बारी से वार्ड प्रत्याशियों के नामांकनों की स्क्रूटनिंग की गई। देर रात तक प्रशासन की ओर से नामांकनों पर अधिकारिक जानकारी नहीं दी गई।

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