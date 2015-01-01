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रोष:पक्का करने व सेवा बहाली काे लेकर संघ की जिला कमेटी ने किया प्रदर्शन

अम्बाला4 घंटे पहले
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डीसी ऑफिस में नारेबाजी करते सर्व कर्मचारी संघ के सदस्य।
  • 26 को हड़ताल में भाग लेने का दिया नोटिस

सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर वीरवार काे जिला कमेटी ने प्रदर्शन किया। इसकी अध्यक्षता जिला प्रधान कमलजीत बख्तुआ ने की। कमेटी ने प्रदर्शन के बाद डीसी काे मुख्य सचिव हरियाणा सरकार के नाम 26 नवंबर को होने वाली राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल में भाग लेने का नोटिस दिया। प्रदर्शन व संचालन जिला सचिव महावीर पाई ने किया।

मुख्य वक्ता सर्व कर्मचारी संघ के राज्य महासचिव सतीश सेठी व प्रेस प्रवक्ता इंद्र सिंह बधाना रहे। कमेटी ने किसान संगठनों द्वारा कृषि कानूनाें के विरोध में किए गए भारत बंद का समर्थन किया। कमेटी नेताओं ने कहा कि सरकारी विभागों में उपक्रमों के निजीकरण पर रोक लगाई जाए। सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार किया जाए।

सभी कच्चे कर्मचारियों को दो साल की सेवा उपरांत पक्का किया जाए, जब तक पक्का नहीं किया जाता तब तक समान काम समान वेतन दिया जाए। पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की जाए। छंटनी किए गए सभी कर्मचारियों की सेवा बहाल की जाए। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी की समीक्षा की जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एसटीएफआई के सुझाव को शामिल किया जाए।

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